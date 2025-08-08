影／羅智強批大惡罷煽動台灣仇恨 但肯定政院還稅於民

國民黨立委羅智強上午受訪，針對立委沈柏洋與吳思瑤刪「來來來怎麼樣怎麼樣」大罷免影片，羅智強表示希望他們放著，或是重新上架。並表示民進黨發動大惡罷就是一個不正常的舉動，不正常的邏輯，也煽動了整個台灣鋪天蓋地的仇恨。

針對民眾黨前主席柯文哲昨天在京華城圖利案休庭時間發怒，表示針對兩件事很有意見，一是偵查大公開，二是已經起訴了，為什麼還要這麼持續性的關押。羅智強覺得將心比心從當事人的角度來看的話，情何以堪。

隨後談到還稅於民這件事，雖不滿沈柏洋連結到窮台，指責是中共同路人的行為。但還是肯定行政院願意回到正軌體恤民意，接受還稅於民的政策，然後來去執行，這一點是給行政院肯定。

商品推薦