快訊

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

遭控「未通報」擅闖台大抓人 移民署道歉了：抓失聯打工移工

影／羅智強批大惡罷煽動台灣仇恨 但肯定政院還稅於民

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨立委羅智強受訪表示，民進黨發動大惡罷就是一個不正常的舉動、不正常的邏輯，也煽動了整個台灣鋪天蓋地的仇恨。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委羅智強受訪表示，民進黨發動大惡罷就是一個不正常的舉動、不正常的邏輯，也煽動了整個台灣鋪天蓋地的仇恨。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委羅智強上午受訪，針對立委沈柏洋與吳思瑤刪「來來來怎麼樣怎麼樣」大罷免影片，羅智強表示希望他們放著，或是重新上架。並表示民進黨發動大惡罷就是一個不正常的舉動，不正常的邏輯，也煽動了整個台灣鋪天蓋地的仇恨。

針對民眾黨前主席柯文哲昨天在京華城圖利案休庭時間發怒，表示針對兩件事很有意見，一是偵查大公開，二是已經起訴了，為什麼還要這麼持續性的關押。羅智強覺得將心比心從當事人的角度來看的話，情何以堪。

隨後談到還稅於民這件事，雖不滿沈柏洋連結到窮台，指責是中共同路人的行為。但還是肯定行政院願意回到正軌體恤民意，接受還稅於民的政策，然後來去執行，這一點是給行政院肯定。

羅智強 行政院 大罷免

延伸閱讀

北高各辦說明會 羅智強捐50萬助衝823核三延役公投

盧秀燕勘災安慰80多歲老婦...被誣指是羅智強母 地方人士助澄清

【重磅快評】發明「包裹聲援」打小強 苗博雅砸台大招牌

與盧秀燕「擺拍」？母無端遭綠側翼羞辱 羅智強怒批：賴清德帶頭掀仇恨

相關新聞

盧秀燕2400元粉底液有啥好吵？剖析嫌貴心理 人妻網紅喊：正常價位

台中市長盧秀燕日前勘災時因妝容完整，綠委王義川在節目中討論時稱盧秀燕的粉底液「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣...

再嗆鍾小平！陳智菡：柯文哲允和解兩天了 你的道歉呢？

國民黨議員鍾小平因影射民眾黨前主席柯文哲收賄、甚至傳鹹濕簡訊，被柯文哲控告加重誹謗，6日開庭鍾小平稱未百分百查證當庭向柯...

閩南狼揭八炯疑抹紅 鍾明軒曝痛哭整晚：曾經無人相信的痛終於被還原

網紅「閩南狼」日前爆料挺罷戰友「八炯」納粹言論，以及統戰紀錄片部分內容經不起查證，致網紅鍾明軒遭網爆，他曾提醒八炯，未料...

王義川是「厭女台派」？范雲被媒體狂追回應了：會跟他討論

民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，但民進黨發言人卓冠廷則挺王義川，表示...

普發1萬有譜 排富條款有雜音

行政院將提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」，各界關注是否會編列普發現金一萬元，以及是否排富；行政...

機車也是奢侈品？買車最高課30%貨物稅 王婉諭：改革才是還稅於民

時代力量主席王婉諭昨(7)日在臉書表示，現今貨物稅在修法後仍有些地方不合時宜，包括機車被列為奢侈品，需繳17% 貨物稅，都是租稅的不正義。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。