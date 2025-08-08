影／選到底！林岱樺表態不會退選 陳其邁說話了

有意參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺捲入詐領助理費案遭起訴，上月底赴廉政會說明，會中採取不決議處理。被問退出市長初選，林岱樺強調不決議就是沒停權「我為什麼要退呢」，表達選到底。陳其邁今說，「尊重」，由選民做決定。

林岱樺最早表態參加高雄市長初選，呼聲、民調最高，卻捲入助理費案聲勢重挫，上月底她親赴民進黨廉政會說明，否認涉貪。

昨在地方餐敘上，她表示「岱樺確定沒有被停權，會繼續參選」，今天上午在立法院受訪再次強調，自己會繼續走高雄的路，講人民的話，表態不會退出初選。

對此，陳其邁表示，不管是初選、大選，各政黨都對於初選都有不同規定，就按照規定辦，都是必須由選民做最後決定。

