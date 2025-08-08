緬懷爸爸 朱立倫：這是他走後第一個父親節

今為父親節，國民黨主席朱立倫表示，父親節快樂，也懷念在天上的父親。今天是他父親離開後的第一個父親節。一早回到桃園老家向父親祭拜，感謝老爸，思念老爸。

朱立倫說，從小到大，父親都是家庭最穩固的依靠，白手起家，為家庭付出一切，把辛苦留給自己。「我永遠記得，他的背影總是那麼筆直，卻在家人需要時立刻彎下腰；我永遠記得，他教我做人要誠實守信，要對家庭有擔當，要對國家社會有責任。」

朱立倫表示，這些道理，更是父親對子女的愛與關懷。父親不在了，但父親的愛、父親的教誨、父親的精神，一直在他的心裡，指引著他前行。

朱立倫說，今天，也想向全天下的父親們說一聲：「謝謝你們的辛勞與無私，謝謝你們用一生守護家庭、成就孩子的夢想。祝所有的父親們，父親節快樂。」

