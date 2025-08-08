聽新聞
0:00 / 0:00
王義川是「厭女台派」？范雲被媒體狂追回應了：會跟他討論
民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，但民進黨發言人卓冠廷則挺王義川，表示直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，性平部把自己當網友？絕不支持毫無高度跟專業的切割。民進黨立委范雲今則說，最重要是制度跟性平教育都應繼續落實。
卓冠廷昨說，絕不支持性平部這種毫無高度跟專業的切割。王義川在政論節目的談話，各界有討論，他都尊重，但民進黨性平部沒有給當事人說明的機會，就在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川，更扣上「厭女台派」大帽子。
范雲今上午受訪被問及「厭女台派」，先是說等等王義川坐在她旁邊，「我會跟他討論」；至於卓冠廷說性平部毫無專業跟高度，范雲表示，因為她還沒看到完整影像，會跟王義川討論這件事情，「最重要是我們制度跟性平教育都應該要繼續落實。」
王義川稍早赴議場前遭媒體堵訪，面對問及「厭女」一事，王僅笑而不答。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言