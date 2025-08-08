快訊

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

遭控「未通報」擅闖台大抓人 移民署道歉了：抓失聯打工移工

聽新聞
0:00 / 0:00

王義川是「厭女台派」？范雲被媒體狂追回應了：會跟他討論

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」。圖／聯合報系資料照
民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」。圖／聯合報系資料照

民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，但民進黨發言人卓冠廷則挺王義川，表示直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，性平部把自己當網友？絕不支持毫無高度跟專業的切割。民進黨立委范雲今則說，最重要是制度跟性平教育都應繼續落實。

卓冠廷昨說，絕不支持性平部這種毫無高度跟專業的切割。王義川在政論節目的談話，各界有討論，他都尊重，但民進黨性平部沒有給當事人說明的機會，就在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川，更扣上「厭女台派」大帽子。

范雲今上午受訪被問及「厭女台派」，先是說等等王義川坐在她旁邊，「我會跟他討論」；至於卓冠廷說性平部毫無專業跟高度，范雲表示，因為她還沒看到完整影像，會跟王義川討論這件事情，「最重要是我們制度跟性平教育都應該要繼續落實。」

王義川稍早赴議場前遭媒體堵訪，面對問及「厭女」一事，王僅笑而不答。

范雲 王義川 民進黨 盧秀燕

延伸閱讀

酸盧秀燕「不花妝」掀綠營內鬨 王義川今現身笑而不答

民進黨性平部譴責王義川「厭女台派」遭青鳥炎上 但也有綠營女將挺

王義川嘲諷盧秀燕勘災用2400元粉底液 民眾黨譴責女性尊嚴不該被踐踏

【重磅快評】賴清德講不下去 就讓王義川瘋下去

相關新聞

再嗆鍾小平！陳智菡：柯文哲允和解兩天了 你的道歉呢？

國民黨議員鍾小平因影射民眾黨前主席柯文哲收賄、甚至傳鹹濕簡訊，被柯文哲控告加重誹謗，6日開庭鍾小平稱未百分百查證當庭向柯...

閩南狼揭八炯疑抹紅 鍾明軒曝痛哭整晚：曾經無人相信的痛終於被還原

網紅「閩南狼」日前爆料挺罷戰友「八炯」納粹言論，以及統戰紀錄片部分內容經不起查證，致網紅鍾明軒遭網爆，他曾提醒八炯，未料...

王義川是「厭女台派」？范雲被媒體狂追回應了：會跟他討論

民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，但民進黨發言人卓冠廷則挺王義川，表示...

普發1萬有譜 排富條款有雜音

行政院將提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」，各界關注是否會編列普發現金一萬元，以及是否排富；行政...

機車也是奢侈品？買車最高課30%貨物稅 王婉諭：改革才是還稅於民

時代力量主席王婉諭昨(7)日在臉書表示，現今貨物稅在修法後仍有些地方不合時宜，包括機車被列為奢侈品，需繳17% 貨物稅，都是租稅的不正義。

影／帶酒到立法院質詢？ 徐巧芯諷：〞粹鳥〞眼睛還好嗎

昨(7日)藍綠立委為了秘密會議在立法院爆發口角，國民黨立委徐巧芯被媒體捕捉到手上拿著一罐金色蓋子、裝有深色液體的玻璃瓶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。