王義川是「厭女台派」？范雲被媒體狂追回應了：會跟他討論

民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，但民進黨發言人卓冠廷則挺王義川，表示直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，性平部把自己當網友？絕不支持毫無高度跟專業的切割。民進黨立委范雲今則說，最重要是制度跟性平教育都應繼續落實。

卓冠廷昨說，絕不支持性平部這種毫無高度跟專業的切割。王義川在政論節目的談話，各界有討論，他都尊重，但民進黨性平部沒有給當事人說明的機會，就在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川，更扣上「厭女台派」大帽子。

范雲今上午受訪被問及「厭女台派」，先是說等等王義川坐在她旁邊，「我會跟他討論」；至於卓冠廷說性平部毫無專業跟高度，范雲表示，因為她還沒看到完整影像，會跟王義川討論這件事情，「最重要是我們制度跟性平教育都應該要繼續落實。」

王義川稍早赴議場前遭媒體堵訪，面對問及「厭女」一事，王僅笑而不答。

