酸盧秀燕「不花妝」掀綠營內鬨 王義川今現身笑而不答

民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。王義川今天在面對媒體詢問僅微笑卻未回應；民進黨立委林楚茵則說，她第一時間看到，沒那麼感覺到「厭女」，而化妝品或是衣服價錢昂貴與否價值觀問題。對於有青鳥要性平部主任李晏榕下台，林楚茵則說「不用無限上綱到不斷討論」，雙方意見表明後就該落幕。

民進黨性平部昨發文譴責王義川，指容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教，評論政治人物的專業能力，請從政治專業的角度與高度切入，而非以「厭女言論」作為攻擊。但馬上遭「青鳥」出征，連民進黨發言人卓冠廷也不滿說，絕不支持這種毫無高度和專業的切割。

王義川今在出席民進黨立院黨團大會前面對媒體詢問，他是否自覺失言？是否是厭女台派嗎？以及要不要謝謝幫忙講話的卓冠廷？王義川僅微笑卻未回應。

林楚茵受訪時則說，粉底液不只女生，連韓國男團也會用，不是專屬女性的標籤。林楚茵也說，她看到片段後，第一時間沒那麼感覺到「厭女」，而化妝品或是衣服價錢昂貴、用不用與否也是價值觀問題，反倒是化妝品得到很好置入，粉底液應該是最大獲利者。

林楚茵也說，性平事件有其流程，若王義川認為其說法要修正就說清楚，不用再去各自貼標籤，雙方意見表明清楚，應該可以落幕。對於網友轟李晏榕，林楚茵說，此事不用無限上綱到不斷討論，雙方各自表明意見後，事件也應該落幕。

