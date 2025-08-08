快訊

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

遭控「未通報」擅闖台大抓人 移民署道歉了：抓失聯打工移工

酸盧秀燕「不花妝」掀綠營內鬨 王義川今現身笑而不答

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委長王義川大酸台中市長盧秀燕化妝勘災，引發軒然大波。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委長王義川大酸台中市長盧秀燕化妝勘災，引發軒然大波。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。王義川今天在面對媒體詢問僅微笑卻未回應；民進黨立委林楚茵則說，她第一時間看到，沒那麼感覺到「厭女」，而化妝品或是衣服價錢昂貴與否價值觀問題。對於有青鳥要性平部主任李晏榕下台，林楚茵則說「不用無限上綱到不斷討論」，雙方意見表明後就該落幕。

民進黨性平部昨發文譴責王義川，指容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教，評論政治人物的專業能力，請從政治專業的角度與高度切入，而非以「厭女言論」作為攻擊。但馬上遭「青鳥」出征，連民進黨發言人卓冠廷也不滿說，絕不支持這種毫無高度和專業的切割。

王義川今在出席民進黨立院黨團大會前面對媒體詢問，他是否自覺失言？是否是厭女台派嗎？以及要不要謝謝幫忙講話的卓冠廷？王義川僅微笑卻未回應。

林楚茵受訪時則說，粉底液不只女生，連韓國男團也會用，不是專屬女性的標籤。林楚茵也說，她看到片段後，第一時間沒那麼感覺到「厭女」，而化妝品或是衣服價錢昂貴、用不用與否也是價值觀問題，反倒是化妝品得到很好置入，粉底液應該是最大獲利者。

林楚茵也說，性平事件有其流程，若王義川認為其說法要修正就說清楚，不用再去各自貼標籤，雙方意見表明清楚，應該可以落幕。對於網友轟李晏榕，林楚茵說，此事不用無限上綱到不斷討論，雙方各自表明意見後，事件也應該落幕。

民進黨 王義川 林楚茵 卓冠廷 盧秀燕

延伸閱讀

民進黨性平部譴責王義川「厭女台派」遭青鳥炎上 但也有綠營女將挺

王義川嘲諷盧秀燕勘災用2400元粉底液 民眾黨譴責女性尊嚴不該被踐踏

【重磅快評】賴清德講不下去 就讓王義川瘋下去

【重磅快評】王義川沙豬上身 范雲女權再神隱？

相關新聞

盧秀燕2400元粉底液有啥好吵？剖析嫌貴心理 人妻網紅喊：正常價位

台中市長盧秀燕日前勘災時因妝容完整，綠委王義川在節目中討論時稱盧秀燕的粉底液「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣...

再嗆鍾小平！陳智菡：柯文哲允和解兩天了 你的道歉呢？

國民黨議員鍾小平因影射民眾黨前主席柯文哲收賄、甚至傳鹹濕簡訊，被柯文哲控告加重誹謗，6日開庭鍾小平稱未百分百查證當庭向柯...

閩南狼揭八炯疑抹紅 鍾明軒曝痛哭整晚：曾經無人相信的痛終於被還原

網紅「閩南狼」日前爆料挺罷戰友「八炯」納粹言論，以及統戰紀錄片部分內容經不起查證，致網紅鍾明軒遭網爆，他曾提醒八炯，未料...

王義川是「厭女台派」？范雲被媒體狂追回應了：會跟他討論

民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，但民進黨發言人卓冠廷則挺王義川，表示...

普發1萬有譜 排富條款有雜音

行政院將提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」，各界關注是否會編列普發現金一萬元，以及是否排富；行政...

機車也是奢侈品？買車最高課30%貨物稅 王婉諭：改革才是還稅於民

時代力量主席王婉諭昨(7)日在臉書表示，現今貨物稅在修法後仍有些地方不合時宜，包括機車被列為奢侈品，需繳17% 貨物稅，都是租稅的不正義。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。