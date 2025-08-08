台中456罷團站大雅路口集結！宣傳中8、2、3三區同意罷免

由中二解顏、中三拒瓔、中八一罷擊臣的8月23日罷免決戰，聯合發起路口宣傳行動，今天清晨7點半，選在大雅區中清路五段與東大路，集結中四、中五、中六罷免團體進入倒數階段，民進黨團總召王立任、市議員黃守達與嘉人義起等公民團體，象徵「全台中罷團連線」團結出擊，呼籲選民823罷免8、2、3區的現任爭議立委。

前來支援的中4、5、6罷團代表表示，從去年底以來，立法院亂象層出不窮，表決黑箱、程序失序，嚴重傷害民主制度。引起許多公民站上街頭，雖然726投票結果不理想，但是他們沒有放棄，轉換其他形式繼續關心台灣，今天也特別來聲援中2、3、8罷團，除了希望給他們支持鼓勵以外，也是前來拜託所有選民823是最後關鍵的一戰，勇敢出門投票同意罷免。

市議員王立任、黃守達到場聲援指出，立法院正在進行擴權2.0，破壞三權分立及五院制度，要讓中華民國變成立法院獨大，甚至已經公然告訴大家憲法判決可以不用遵守，嚴重傷害中華民國，呼籲所有在乎中華民國，在乎台灣的人民， 8月23號一定要站出來投票，罷免江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔，823罷免8、2、3。

今天不少民眾一早不畏炎熱也不懼打壓，參與舉牌揮旗、高喊口號，呼籲要選民站出來投下同意罷免票；罷團表示，「這不只是中二、中三、中八的事，而是整個台中人共同的責任。8月23日，我們要一起站出來，讓台中回到正軌！」罷團並指出，選票是人民手中唯一的制衡力量，此次聯合路口宣傳不僅是向社會展現罷免決心，也希望鼓勵更多選民返鄉投票，用行動終結惡質政治。

中三選區立委楊瓊瓔則指出，從去年發動大罷免至今，整個社會已經被迫陷入仇恨和對立，政治的不安定，迫使人民用自己的行動去捍衛所支持的價值，823不只有罷免這樣的政治撕裂議題，更有與台中息息相關的能源政策公投，對台中市民而言更加敏感而重要，人民一直希望社會恢復祥和穩定，共同應變天災和關稅的衝擊。 中二解顏、中三拒瓔、中八一罷擊臣的8月23日罷免決戰，今天聯合發起路口宣傳行動。圖／民眾提供 中二解顏、中三拒瓔、中八一罷擊臣的8月23日罷免決戰，今天聯合發起路口宣傳行動。圖／民眾提供

