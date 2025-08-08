民進黨性平部譴責王義川「厭女台派」遭青鳥炎上 但也有綠營女將挺

民進黨性平部昨譴責黨籍立委王義川嘲諷台中市長盧秀燕的粉底液，批「我們不要厭女的台派」，引發綠營內訌，還有青鳥稱要開除性平部主任李晏榕。但也有綠營女將力挺性平部表示，「任何人都不該酸女性的妝容，人家就算用2萬4千元的化妝品也管不著」。

王義川在政論節目調侃盧秀燕勘災化全妝，「化妝品是哪個牌子？防水到連風雨都不怕」、「這小小一罐精華液，竟要2400元」等，引起爭議。民進黨性平部隨即譴責，性別平等的信念不分黨派，超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。

性平部昨訊息一出，立刻引爆戰火，網路上甚至有綠營支持者、青鳥側翼要開除性平部主任李晏榕聲浪，還有網友稱「如果民進黨不處理、我退黨」、「不開除李晏榕，賴清德辭主席下台」等語。

卓冠廷昨說，絕不支持性平部這種毫無高度跟專業的切割。王義川在政論節目的談話，各界有討論，他都尊重，但民進黨性平部沒有給當事人說明的機會，就在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川，更扣上「厭女台派」大帽子。

民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧力挺性平部，表示檢視首長勘災，應該要回歸到「有沒有救災、照片是否擺拍，敷衍災民與否等」，落實救災工作，調度下令正不正確，搶災進度狀況都可受公評，但嘲諷女性首長的粉底液言論十分不妥。

「任何人都不該酸女性的妝容，人家就算用2萬4千元的化妝品也管不著。」張美慧說，王立委恐怕是失言而引起紛爭，更被性平部指責，或許要出面道歉或有相關回應。

商品推薦