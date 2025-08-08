機車也是奢侈品？買車最高課30%貨物稅 王婉諭：改革才是還稅於民
立法院5日三讀通過《貨物稅條例》部分條文修正案，未來市面上包裝無糖飲料，只要符合「無添加糖」標準，可免課15%貨物稅；另外四種家電，包括電視機、錄影機、電唱機、錄音機將全面免除10%至13%的貨物稅。時代力量主席王婉諭在臉書表示，現今貨物稅在修法後仍有些地方不合時宜，包括機車被列為奢侈品，需繳17%貨物稅，都是租稅的不正義。
王婉諭認為，比起政府普發現金，真正能做到「還稅於民」，就是稅制改革必須徹底。王婉諭以過去在總質詢時，問及時任行政院院長陳建仁關於「貨物稅」的問題，包括電視、顯示器、手機，哪個需要被課貨物稅？另一則是麥香紅茶、100%果汁、手搖梅子綠，哪個需要被課貨物稅？
當時因為只有電視要，而顯示器只要把視訊盒拆開來賣，它就不是電視，因此不用被課徵。至於筆電、手機、平板為何沒納入？因為貨物稅條例上次修正是30年前，根本沒這些產品。而第二題只有麥香紅茶需要被課稅，因為貨物稅條例只規範「設廠機製之清涼飲料品」，所以同樣一杯有糖飲料，只因為產地不同，就有完全不同的稅制待遇。
王婉諭說，當時陳建仁這兩題都答不出來，因為這部法前後邏輯矛盾的地方真的太多了。在5日修正《貨物稅條例》部分條文後，已解決了第一個問題，但第二題的亂象還在，王婉諭指出，便利商店的含糖飲料要被課稅，但「含糖手搖杯」依然不用，讓她質疑，這真的有符合法律一致性的原則嗎？
王婉諭指出，這次修法，還是放過了貨物稅中「稅收比例最高」的大魔王，即「汽機車貨物稅」。她點出，全台灣合計有兩千多萬台汽機車，民眾買車要繳25至30%的貨物稅、買機車要繳17%的貨物稅。追根究柢是因為近80年前，貨物稅條例在立法時將「汽機車」當成奢侈品。她認為，這才是真正的租稅不正義，希望朝野立委們正視這個問題。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言