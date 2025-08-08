快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
王婉諭點出，民眾買機車要繳17%的貨物稅。追根究柢是因為近80年前，貨物稅條例在立法時將「汽機車」當成奢侈品。聯合報系資料照
王婉諭點出,民眾買機車要繳17%的貨物稅。追根究柢是因為近80年前,貨物稅條例在立法時將「汽機車」當成奢侈品。聯合報系資料照

立法院5日三讀通過《貨物稅條例》部分條文修正案，未來市面上包裝無糖飲料，只要符合「無添加糖」標準，可免課15%貨物稅；另外四種家電，包括電視機、錄影機、電唱機、錄音機將全面免除10%至13%的貨物稅。時代力量主席王婉諭臉書表示，現今貨物稅在修法後仍有些地方不合時宜，包括機車被列為奢侈品，需繳17%貨物稅，都是租稅的不正義。

王婉諭認為，比起政府普發現金，真正能做到「還稅於民」，就是稅制改革必須徹底。王婉諭以過去在總質詢時，問及時任行政院院長陳建仁關於「貨物稅」的問題，包括電視、顯示器、手機，哪個需要被課貨物稅？另一則是麥香紅茶、100%果汁、手搖梅子綠，哪個需要被課貨物稅？

當時因為只有電視要，而顯示器只要把視訊盒拆開來賣，它就不是電視，因此不用被課徵。至於筆電、手機、平板為何沒納入？因為貨物稅條例上次修正是30年前，根本沒這些產品。而第二題只有麥香紅茶需要被課稅，因為貨物稅條例只規範「設廠機製之清涼飲料品」，所以同樣一杯有糖飲料，只因為產地不同，就有完全不同的稅制待遇。

王婉諭說，當時陳建仁這兩題都答不出來，因為這部法前後邏輯矛盾的地方真的太多了。在5日修正《貨物稅條例》部分條文後，已解決了第一個問題，但第二題的亂象還在，王婉諭指出，便利商店的含糖飲料要被課稅，但「含糖手搖杯」依然不用，讓她質疑，這真的有符合法律一致性的原則嗎？

王婉諭指出，這次修法，還是放過了貨物稅中「稅收比例最高」的大魔王，即「汽機車貨物稅」。她點出，全台灣合計有兩千多萬台汽機車，民眾買車要繳25至30%的貨物稅、買機車要繳17%的貨物稅。追根究柢是因為近80年前，貨物稅條例在立法時將「汽機車」當成奢侈品。她認為，這才是真正的租稅不正義，希望朝野立委們正視這個問題。

貨物稅 王婉諭 機車族 普發現金 稅制改革

民進黨性平部譴責王義川「厭女台派」遭青鳥炎上 但也有綠營女將挺

民進黨性平部昨譴責黨籍立委王義川嘲諷台中市長盧秀燕的粉底液，批「我們不要厭女的台派」，引發綠營內訌，還有青鳥稱要開除性平...

再嗆鍾小平！陳智菡：柯文哲允和解兩天了 你的道歉呢？

國民黨議員鍾小平因影射民眾黨前主席柯文哲收賄、甚至傳鹹濕簡訊，被柯文哲控告加重誹謗，6日開庭鍾小平稱未百分百查證當庭向柯...

閩南狼揭八炯疑抹紅 鍾明軒曝痛哭整晚：曾經無人相信的痛終於被還原

網紅「閩南狼」日前爆料挺罷戰友「八炯」納粹言論，以及統戰紀錄片部分內容經不起查證，致網紅鍾明軒遭網爆，他曾提醒八炯，未料...

普發1萬有譜 排富條款有雜音

行政院將提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」，各界關注是否會編列普發現金一萬元，以及是否排富；行政...

機車也是奢侈品？買車最高課30%貨物稅 王婉諭：改革才是還稅於民

時代力量主席王婉諭昨(7)日在臉書表示，現今貨物稅在修法後仍有些地方不合時宜，包括機車被列為奢侈品，需繳17% 貨物稅，都是租稅的不正義。

酸盧秀燕「不花妝」掀綠營內鬨 王義川今現身笑而不答

民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。王義川今天在面對...

