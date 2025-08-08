快訊

父親節憶父恩…黃國昌：我的爸爸 超man

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
今天是父親節，民眾黨主席黃國昌在臉書以「我的爸爸，超man」為題，寫下對父親的思念。 圖取自黃國昌臉書

今天是父親節，民眾黨主席黃國昌在臉書以「我的爸爸，超man」為題，寫下對父親的思念。

黃國昌說，成為大人後，只要翻開家裡的老照片，就跟小時候一樣，覺得父親酷酷的，很帥。

黃國昌說，所以面對一個經常調皮打架的孩子，父親也不囉唆，就是叫他去罰站。站完了，如果適逢週末，他就會興高采烈的陪爸爸去工廠。父親那時已升上小主管，心裡總是掛記著工人夥伴們，也就一起加班。老爸是話很少的行動派，總是準備著要扛起各種責任。

黃國昌說，即便後來家裡遭逢變故，父親仍舊帶給我們滿滿的安全感。父親的話更少了，但沒有停下來發愁，而是什麼工作都做，努力解決問題，照顧家人，一家人緊密的一起好好的生活。

黃國昌說，以現在的詞彙來描述，即便處境艱難、波動，父親仍是盡力提供給我們正向的情緒價值。看著舊照片裡瘦瘦的父親，扛責的一生，好勇敢！

黃國昌說，過往他們父子的對話，總是在彼此提醒對方，好好照顧身體。雖然現在父親不在了，但他心裡要對父親說的話，沒有停過；思念，也從不停歇。

