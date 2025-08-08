再嗆鍾小平！陳智菡：柯文哲允和解兩天了 你的道歉呢？

國民黨議員鍾小平因影射民眾黨前主席柯文哲收賄、甚至傳鹹濕簡訊，被柯文哲控告加重誹謗，6日開庭鍾小平稱未百分百查證當庭向柯致歉獲撤告。不過，鍾小平受訪扯藍白合大和解，引發白營不滿。民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡說，柯文哲的和解條件是鍾小平要向社會大眾公開說明並道歉，和解兩天了，道歉呢？

柯文哲對鍾小平撤告，但柯文哲妻子陳佩琪昨表示，柯文哲展現政治家的高度，沒想到鍾小平立刻變臉，直接說考慮藍白合才願意道歉，民眾黨跟小草都不能接受，「藍白合才道歉？ 那不用了，我陳佩琪再告一次」。

陳智菡說，一早看到有YT頻道整理過去一群民代與媒體人的群魔亂舞，再一次覺得，哇！「你們這些人靠亂講話賺黑心錢，都不怕吃飯被噎死喔?」

陳智菡說，鍾小平老江湖不是說有很多消息來源人證物證，可以證明柯文哲拿了三四億匯款，有1500顆比特幣、沈慶京給柯文哲主席的錢是從台北市政府空中運送，鋪滿在市長室小房間床上嗎？怎麼那天出庭人證物證都沒有帶來？一句「我沒有百分之百的查證」就想混過去？

陳智菡也提醒一下鍾小平，柯文哲的和解條件是：「要針對你的造謠抹黑與不實言論，向社會大眾公開說明並道歉」，不是你對媒體說的「他要我跟你們講一下就可以了」。

陳智菡說，和解兩天了，鍾小平的道歉呢？

