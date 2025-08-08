快訊

獨／法鼓山寶雲寺驚傳男持刀挾持女員工30分鐘 驚險對峙畫面曝

為什麼川普的關稅有威力？ 謝金河：台灣20%「若保持不見得是壞」

OpenAI發布GPT-5免費用！奧特曼讚AI「首次感覺和一位博士級專家對話」

聽新聞
0:00 / 0:00

再嗆鍾小平！陳智菡：柯文哲允和解兩天了 你的道歉呢？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨議員鍾小平被民眾黨前主席柯文哲控告加重誹謗，柯文哲決定撤告，但鍾小平受訪扯藍白合大和解。民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡說，柯文哲的和解條件是鍾小平要向社會大眾公開說明並道歉，和解兩天了，道歉呢？ 圖／聯合報系資料照片
國民黨議員鍾小平被民眾黨前主席柯文哲控告加重誹謗，柯文哲決定撤告，但鍾小平受訪扯藍白合大和解。民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡說，柯文哲的和解條件是鍾小平要向社會大眾公開說明並道歉，和解兩天了，道歉呢？ 圖／聯合報系資料照片

國民黨議員鍾小平因影射民眾黨前主席柯文哲收賄、甚至傳鹹濕簡訊，被柯文哲控告加重誹謗，6日開庭鍾小平稱未百分百查證當庭向柯致歉獲撤告。不過，鍾小平受訪扯藍白合大和解，引發白營不滿。民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡說，柯文哲的和解條件是鍾小平要向社會大眾公開說明並道歉，和解兩天了，道歉呢？  

柯文哲對鍾小平撤告，但柯文哲妻子陳佩琪昨表示，柯文哲展現政治家的高度，沒想到鍾小平立刻變臉，直接說考慮藍白合才願意道歉，民眾黨跟小草都不能接受，「藍白合才道歉？ 那不用了，我陳佩琪再告一次」。

陳智菡說，一早看到有YT頻道整理過去一群民代與媒體人的群魔亂舞，再一次覺得，哇！「你們這些人靠亂講話賺黑心錢，都不怕吃飯被噎死喔?」       

陳智菡說，鍾小平老江湖不是說有很多消息來源人證物證，可以證明柯文哲拿了三四億匯款，有1500顆比特幣、沈慶京給柯文哲主席的錢是從台北市政府空中運送，鋪滿在市長室小房間床上嗎？怎麼那天出庭人證物證都沒有帶來？一句「我沒有百分之百的查證」就想混過去？

陳智菡也提醒一下鍾小平，柯文哲的和解條件是：「要針對你的造謠抹黑與不實言論，向社會大眾公開說明並道歉」，不是你對媒體說的「他要我跟你們講一下就可以了」。

陳智菡說，和解兩天了，鍾小平的道歉呢？  

柯文哲 鍾小平 藍白合 陳智菡

延伸閱讀

北檢譴責柯文哲法庭動氣爆粗 黃國昌嗆：被濫權關押近1年忍耐夠久了

柯文哲傳的關鍵訊息...「威京小沈」給了什麼？檢方問黃珊珊又撤回

影／柯文哲案黃珊珊作證：今天還在討論法源「憑什麼押他12個月？」

認真做事卻遭冠貪汙犯！關12個月到極限 柯文哲嘆：真的快吐血

相關新聞

閩南狼揭八炯疑抹紅 鍾明軒曝痛哭整晚：曾經無人相信的痛終於被還原

網紅「閩南狼」日前爆料挺罷戰友「八炯」納粹言論，以及統戰紀錄片部分內容經不起查證，致網紅鍾明軒遭網爆，他曾提醒八炯，未料...

普發1萬有譜 排富條款有雜音

行政院將提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」，各界關注是否會編列普發現金一萬元，以及是否排富；行政...

風災條例涵蓋中南部9縣市 疑漏台東？綠委澄清「中央會負責」

丹娜絲颱風與後續雨勢重創西南部，行政院會昨通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，經費匡列上限為五六〇億...

父親節憶父恩…黃國昌：我的爸爸 超man

今天是父親節，民眾黨主席黃國昌在臉書以「我的爸爸，超man」為題，寫下對父親的思念。

再嗆鍾小平！陳智菡：柯文哲允和解兩天了 你的道歉呢？

國民黨議員鍾小平因影射民眾黨前主席柯文哲收賄、甚至傳鹹濕簡訊，被柯文哲控告加重誹謗，6日開庭鍾小平稱未百分百查證當庭向柯...

罷戰最前線／罷團分裂躺著贏？政壇老將羅明才不敢鬆懈

823第二波罷免案被視為藍綠對決延長賽，情勢上熱度消退，反罷陣營、罷團都面臨疲勞動員困境，要催出投票率難度增高。新北市第十一選區立委羅明才在政壇打滾超過30年，靠著服務不分藍綠有好口碑，政敵貼在他身上的，卻是「政二代」、「黑二代」等標籤，面對823罷免這一仗，羅必須審慎拆彈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。