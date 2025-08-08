快訊

獨／法鼓山寶雲寺驚傳男持刀挾持女員工30分鐘 驚險對峙畫面曝

為什麼川普的關稅有威力？ 謝金河：台灣20%「若保持不見得是壞」

OpenAI發布GPT-5免費用！奧特曼讚AI「首次感覺和一位博士級專家對話」

【專家之眼】第二波罷免戰鼓動地來 反罷陣營步步為營

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學副教授
第一波罷免投票前夕國民黨台中舉辦「台中再贏一次」造勢大會，第二波罷免緊接著又來。本報資料照
第一波罷免投票前夕國民黨台中舉辦「台中再贏一次」造勢大會，第二波罷免緊接著又來。本報資料照

雖然第一波罷免的反罷方，在各方意料之外達成24+1：0佳績，而第二波罷免之所以延到八月才辦，是因為被鎖定罷免的立委實力更強，罷團連署不順所致，看來反罷免似乎更容易達成全勝成績。但從目前跡象顯示，綠營正吸取第一波罷免教訓重整旗鼓，未來在特定區域，大戰可期。

在第一波罷免失敗後，賴清德總統就已預示了堅持下去的態度。他以黨主席身分，在首波罷免結束後的黨中常會發言；而以經驗及政治理性角度分析他談話，賴的堅持對第二波罷免來說，儘管成功機率低，但罷掉其中一兩席並非全無可能，賴準備再賭一把。

首先，賴主席說，「我要承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者，深深致上歉意。」外界多數人應該無法看到他的承擔。畢竟他不是對多數群眾在乎的錯誤政策或分裂社會道歉；而他同意祕書長的請辭，也應會讓人覺得奇怪：如果罷免與民進黨無關，為何黨秘書長要辭職？而此似乎只代表了辭職者承擔失敗的批評，是賴的替罪者。

其次，賴提到台灣正面臨內外多重挑戰，無論是極端氣候的衝擊、國際經貿的變局，或是來自威權的壓迫。但交付給黨代理秘書長的任務，卻只有兩項：在災區協助人民復原，在罷區陪伴公民前行。

把這兩件事擺在一起，看似不奇怪，但從執政黨責任與作風分析，卻又處處透著奇怪。奇怪之一在明知有那麼多挑戰，為何執政黨只做這兩項？奇怪之二是理論上，協助災區人民任務與搞罷免，這兩件事應該不互斥？但不少人批評南部災情已經過了兩週，幸虧是罷免失敗，賴政府才有時間想到災區還有許多事情需要幫忙，遲至第一波罷免結束後才展開救災行動。

第三，既然是如此道歉並提出任務，綠營將繼續推動八月二十三日的罷免投票，就變成順理成章了，賴提到民進黨將會全力支援公民團體，我們應可預期之前傾全黨之力針對特定目標選舉、補選的模式將會再現。

目前已看到綠營彌補第一波罷免協調與組織戰不足之處。已有黨內人士指出，準備在罷免區域推舉人選，以對手之姿讓民眾評選。外界將來可以觀察這個「對手」是罷團還是綠營地方要角推人出來，如果要認真搞組織戰，那就應該是後者出面，而為了鼓勵此人，在未來地方選舉或者補選時，就會是他們披掛上陣。

至於在協調方面，綠營中央說要組成DPP陸戰應援隊，協調全國各地立委、黨公職、議員接力到罷區，協助公民團體強化基層陸戰。如果不是由罷區當地的黨公職、議員出面協調，比較不容易看到如何強化基層陸戰？反之，這就會是以協調攻擊節奏，達成空戰文宣效果為目的。

上述以全黨政之力組織協調，針對特定區域目標模式，過去剛好就在中部執行並收實效。而只要可以破蛋，賴還是能宣稱罷免成功。畢竟在難度更高地區把藍營立委拉下馬，這能顯示領導人的決心與遠見；而如果失敗，本來就在大家預期之內，不會有更糟的結果了。由此推論，對賴個人而言，堅持罷免比不堅持要好。因此，第二波罷免將能看到綠營黨政全力出手景象。

綠營全力投入局面讓人省思：當初美言的人民罷免權利、公民獨立精神還剩下多少？協調各地公職到罷區強化基層陸戰，有沒有行政不中立問題？而對個別黨派而言，或許還有求勝機會，就算失敗，政客有任期保障，也能再找機會重整旗鼓，但分裂的國家社會如何修補？對外危機如何安全度過？都有待負責任的政治人物與成熟公民思考當前體制文化的運作問題。

罷免 綠營 失敗

延伸閱讀

新北綠黨團要求侯友宜關稅專案報告 藍回擊中央先說清楚

【重磅快評】賴清德講不下去 就讓王義川瘋下去

【重磅快評】王義川沙豬上身 范雲女權再神隱？

與盧秀燕「擺拍」？母無端遭綠側翼羞辱 羅智強怒批：賴清德帶頭掀仇恨

相關新聞

閩南狼揭八炯疑抹紅 鍾明軒曝痛哭整晚：曾經無人相信的痛終於被還原

網紅「閩南狼」日前爆料挺罷戰友「八炯」納粹言論，以及統戰紀錄片部分內容經不起查證，致網紅鍾明軒遭網爆，他曾提醒八炯，未料...

普發1萬有譜 排富條款有雜音

行政院將提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」，各界關注是否會編列普發現金一萬元，以及是否排富；行政...

風災條例涵蓋中南部9縣市 疑漏台東？綠委澄清「中央會負責」

丹娜絲颱風與後續雨勢重創西南部，行政院會昨通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，經費匡列上限為五六〇億...

父親節憶父恩…黃國昌：我的爸爸 超man

今天是父親節，民眾黨主席黃國昌在臉書以「我的爸爸，超man」為題，寫下對父親的思念。

再嗆鍾小平！陳智菡：柯文哲允和解兩天了 你的道歉呢？

國民黨議員鍾小平因影射民眾黨前主席柯文哲收賄、甚至傳鹹濕簡訊，被柯文哲控告加重誹謗，6日開庭鍾小平稱未百分百查證當庭向柯...

罷戰最前線／罷團分裂躺著贏？政壇老將羅明才不敢鬆懈

823第二波罷免案被視為藍綠對決延長賽，情勢上熱度消退，反罷陣營、罷團都面臨疲勞動員困境，要催出投票率難度增高。新北市第十一選區立委羅明才在政壇打滾超過30年，靠著服務不分藍綠有好口碑，政敵貼在他身上的，卻是「政二代」、「黑二代」等標籤，面對823罷免這一仗，羅必須審慎拆彈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。