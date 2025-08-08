閩南狼揭八炯疑抹紅 鍾明軒曝痛哭整晚：曾經無人相信的痛終於被還原

網紅「閩南狼」日前爆料挺罷戰友「八炯」納粹言論，以及統戰紀錄片部分內容經不起查證，致網紅鍾明軒遭網爆，他曾提醒八炯，未料對方卻自誇最會打輿論戰，「這種東西就是要不擇手段」。而鍾明軒對此在IG發文，他表示，他看了閩南狼的影片，整整哭了一晚，「不是因為終於等到一句真相，而是因為那段曾經無人相信的痛，終於被還原」。

鍾明軒因該支影片遭指中共同路人，他在IG吐心聲，並放上與前總統蔡英文的合照。「我想問：這是我曾經以為能包容多元、引以為傲的台灣嗎？」鍾明軒表示，過去他曾深信民主是台灣最珍貴的價值。他曾為蔡英文總統感到驕傲，也相信這個社會會包容像他這樣努力發聲、探索世界的年輕人。但當他因為個人好奇，選擇踏上一段旅程，卻被未經查證的訊息扭曲成「中共同路人」、成為全網攻擊的箭靶時，「我開始懷疑：我是不是其實從來就沒有被真正接納過？」

鍾明軒表示，八炯當時的片段把他塑造成一個惡意投共、為中國服務的象徵。那是完全錯誤的形象，是他從未做過的事。而閩南狼說出這段影片背後的「製作真相」，證明他當初所承受的輿論攻擊，是建構在一場刻意操弄的誤導上。

他說，他可以承認一件事就是他真的去過中國。也真的因為語言、文化、宗教信仰的共同記憶，想更深入理解這個龐大的華人社會。那是一個探索，而不是效忠。在中國，有人對他說：「我們都是一家人」。而他回到台灣，卻被自己的國家罵到想消失。「那種撕裂，真的讓我無法不痛」。

鍾明軒表示，他一直以為，民主是可以容許提問與多元視角的制度。但在某些勢力的操控下，他一個從未拿過中國資源、沒有政治背景、只是一個想認真看世界的年輕人，卻被活活打成「叛國者」，甚至連朋友都不再聽他說話。當他看到曾經在中國拿資源、今天卻以反共為名繼續賺台灣錢的人，被捧為英雄；而他，只是自費旅行、誠實紀錄的創作者，卻被定罪、封殺、攻擊到生不如死，「我想問一句：這是台灣的價值嗎？」

鍾明軒表示，他沒有要證明什麼了，只是想保護自己，也保護那個還想相信台灣值得驕傲的自己。發文不是報復，只是，對那些還願意聽他說話的人，說句實話。「讓我們彼此保有做人的尊嚴，保有繼續說話的空間。也請各方勢力，別再浪費社會資源，到此為止」。

