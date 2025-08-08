普發1萬有譜 排富條款有雜音

行政院將提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」，各界關注是否會編列普發現金一萬元，以及是否排富；行政院昨天表示，特別條例中僅有產業支持方案將調整，其餘將依三讀條例編列預算。這番話被解讀為將普發現金且確定不排富。但綠營內部雜音湧現，有人傾向設排富條款，也有人認為若排富將與還稅於民背道而馳。

為因應美國對等關稅，立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，經費匡列五四五○億元。其中有九三○億元為因應美國對等關稅新政的產業支持方案，一五○○億元用於國土安全韌性、六七○億元作為社會支持，並新增二三五○億元用以普發現金。

不過，綠營內對普發現金始終不同調，雖然賴清德總統前天在民進黨中常會表態，指稱行政院將提出韌性特別預算，被解讀是態度轉彎。可是行政院會七日卻二度修改議程，抽出特別預算討論案，引發關注。一名前行政院官員指出，臨時抽案情況非常少見，應該是執行面還沒有共識。

行政院發言人李慧芝說，這是因為考慮調整產業支持方案，包括是否擴大適用範圍，其他部分會依照三讀特別條例編列特別預算，「不會有變動」。一名相關官員解釋，特別條例中有明定普發現金規模，不太可能更動，其餘三一○○億元有調整編列比率的空間，若產業支持方案加碼，國土安全及社會支持須連動調整。

政院已定調普發現金預算不更動，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為，如果將普發現金定位為社會福利，恐怕就需要排富門檻；但若回到在野黨立委所說的善用歲計賸餘還稅於民，那把繳稅繳最多的人排掉了，不就和還稅於民的想法背道而馳？

吳思瑤指出，普發現金的難題在於需要舉債，國家到底能不能夠承擔？尤其行政院又將通過風災重建特別條例，未來針對風災有數百億元的特別預算要支出，還有治水、國防需求，以及新年度財劃法將有三七五三億元被強制撥給地方，中央財政大餅就這麼大，希望在野黨嚴肅面對這些議題。

此外，行政院長卓榮泰上周四在行政院會中拍板不對特別條例覆議，當時還稱未來有必要思考依照憲法體制，於適當時間提出釋憲，杜絕行政、立法繼續在權力分立上所造成的憲政紛爭，但對於後續是否針對普發現金釋憲？李慧芝則稱，會透過合法合憲管道，持續溝通努力。

