普發現金1萬 可望不排富 2,350億元預算 政院將全數照編

經濟日報／ 記者余弦妙邱琮皓／台北報導
普發現金1萬元可望不排富。聯合報系資料照
普發現金1萬元可望不排富。行政院昨（7）日表示，將依立法院三讀的特別條例編列特別預算，只會因應關稅調整產業支持方案，其他部分不會變動。也就是說，全民普發1萬元的2,350億元預算，將會全數照編，不會排富。

立法院日前三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，並經總統公布實施。根據三讀版本，經費上限5,450億元，其中930億元為因應美國對等關稅新政的產業支持方案、1,500億元用於國土安全韌性、670億元作為社會支持，同時新增2,350億元將用以普發現金，並刪除1,000億元台電撥補預算。

近年普發現金或消費券 圖／經濟日報提供
行政院原訂昨日在院會討論韌性特別預算案，不過美國總統川普宣布對輸美半導體開徵100%關稅，突如其來的變數，讓原本排入議程的預算案臨時抽掉，攸關普發現金、產業支持的預算，仍得再等等。

行政院長卓榮泰先前表示，每人普發現金1萬元，恐怕需要舉債，令他內心非常交戰。不過賴總統已表態，政院會依三讀條例編列特別預算，昨日行政院也正面回應普發現金議題。

行政院發言人李慧芝表示，930億元產業支持方案仍需調整，因此韌性特別預算案才未列入議程。媒體追問，普發現金是否有排富條款，還是會依條例內容編列2,350億元用於發放1萬元？李慧芝說，除產業支持方案後續還會調整，其餘部分將依三讀條文編列預算。

至於先前政院曾說，針對韌性特別條例，將在適當時機提出釋憲，李慧芝表示，行政院會透過合法合憲管道，持續溝通努力。

依三讀條文，普發現金須在10月底前完成，財經官員表示，若真要執行，尚有許多執行細節待處理，因為民眾領取需要時間，前次普發現金須時六個月，要在10月底前完成，初步看來確實有些困難。

官員表示，2023年全民普發6,000元時，已由財政部建置完成相關系統，至於此次發放作業是否可比照先前辦理，目前尚未可知，須待政院最後拍板內容評估。

