美拒賴總統過境 港媒：共和黨政策轉向

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

南華早報七日報導，白宮拒絕賴清德總統過境紐約，引發美國民主黨陣營強烈批評，但共和黨方面，包括通常在台灣議題上直言不諱的議員，相對保持沉默。這種低調反應，顯示共和黨近年來積極倡導與台北高調互動的政策出現轉變。

賴清德過境紐約受阻，正值美中兩國進行關鍵貿易談判之際，有些觀察家認為，白宮目前的立場受到這一背景影響。但美國眾議院「美國與中共競爭特別委員會」副主席克利什納穆希、外交委員會副主席米克斯與國會台灣連線聯合主席史丹頓三位民主黨籍眾議員，仍致函國務卿魯比歐，對此決定表達「嚴重關切」。

美中競爭特別委員會民主黨發言人透露，民主黨成員曾聯繫共和黨人，希望他們支持致函魯比歐。該委員會共和黨發言人在致南華早報的聲明中，並未具體回應賴總統過境問題，但表示「台灣民選領導人過境，長期以來一直是拓展雙邊關係的重要渠道」，並強調委員會致力於「進一步加強美台夥伴關係」。

眾議院外交委員會共和黨主席馬斯特及國會台灣連線共和黨共同主席巴爾和狄亞士巴拉特的辦公室，均未回應置評邀請。

知情政策顧問表示，共和黨國會議員正在有所取捨地選擇與白宮交鋒的議題，並以川普允許輝達向中國出售H20晶片為例，指出美中競爭特別委員會主席穆勒納爾這些對中鷹派，在這類議題上願意投入政治資本，與川普政府抗衡。

儘管如此，國會議員仍在尋求其他方式，向台北展現美國對其防衛承諾。穆勒納爾在內的跨黨派議員上周提出一項法案，旨在強化美台軍事合作。美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾也預計八月率團訪台。

白宮 賴清德 過境美國

