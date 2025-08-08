冷眼集／王義川惹性平風暴 賴主席不出聲？

民進黨立委王義川大酸台中市長盧秀燕勘災時妝容完整，民進黨性別平等部在輿論壓力下，發聲明譴責王義川外貌羞辱是「厭女台派」。豈料，性平部譴責後，該事件竟「超展開」演變成綠營內鬨，民進黨性別平等進步價值何在？賴清德總統身為民進黨主席有必要說清楚、講明白。

今年國際婦女節時，賴清德曾在中常會強調，「性別平等是民進黨堅守的價值」。民進黨性平部雖然出手譴責王義川，卻在文末反批國民黨與民眾黨不要見獵心喜，「請先處理貴黨立委傅崐萁、陳雪生、鄭正鈐邱臣遠等性騷擾行為人，再來跟我們民進黨聊性平」，此聲明不僅突兀，更凸顯民進黨典型「自己出包不忘檢討別人」再添一例。

更嚴重的問題是，綠營內部對性別平等的標準，竟是兩個世界。性平部高呼嚴厲譴責，但許多綠營網友「青鳥」卻在網路出征性平部，認為王義川言行並不嚴重，認為第二波大罷免當前，不要小題大作對內找敵人。

連民進黨發言人卓冠廷都指出，在這件事情上直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派是亂扣帽子。發言人公開反對性平部聲明，讓人疑惑，黨中央性平部和民進黨發言人，哪個才是民進黨立場？民進黨如何看待嚴肅的性平議題？

#MeToo運動時，民進黨中央黨部遭揭露多起黨工職場性騷擾事件，當時民進黨處理態度模糊不清，被戲稱為「雙標黨」；如今民進黨並未記取教訓，不僅黨籍不分區立委對性平議題輕蔑以對，甚至還有人認為「這沒什麼」更是大有人在，絲毫不見反省。

賴清德上任總統前曾宣示做三件事：國家重建、社會改造、洗滌人心。賴若要進行社會改造，就得先從民進黨建立真正的性別平等價值開始；否則，連自家政黨面對性平風暴，都一再上演荒唐鬧劇，又要叫民眾如何「信賴台灣」？

