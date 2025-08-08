太平洋島國論壇不邀美中台 外交部籲維持既有機制

太平洋島國論壇定9月舉行，中國施壓排除台灣，主辦國索羅門群島決定僅邀請會員國出席。外交部今天表示，最終規畫仍待主辦國宣布，並呼籲維持既有機制，台灣參與可為太平洋地區的和平及繁榮作出貢獻。

路透社報導，太平洋島國論壇（PIF）9月將於索羅門群島舉行。在北京施壓要求排除台灣後，索國總理馬內列（Jeremiah Manele）6日表示，美國和中國等21個捐助國以及台灣代表，都不會獲邀與會。

外交部晚間回覆中央社提問表示，據掌握資訊，9月8日至12日舉辦的第54屆PIF峰會，因主辦國索羅門群島考量PIF「區域組織架構重整」的夥伴制度分級機制尚未完成，初步決定暫不擬邀請所有PIF「對話夥伴」（Dialogue Partner）及「發展夥伴」（Development Partner），僅由會員國參加本屆年會，至於最終確切規畫仍待主辦國對外宣布。

外交部指出，台灣自1993年起均以「發展夥伴」身分參與PIF各項機制，並參加由PIF秘書處安排於峰會場邊舉行的「台灣/中華民國與論壇國家對話會議」（Taiwan/Republic of China- Forum Countries Dialogue），與會員國進行多邊對話。

外交部呼籲，維持既有機制，且台灣參與太平洋事務向來秉持與PIF各會員國一致的「太平洋之道」（The Pacific Way）多元及包容精神，相信台灣的參與可持續擴大與PIF、太平洋友邦及理念相近國家合作，共同為太平洋地區的和平、穩定及區域發展與繁榮作出積極貢獻。

