王義川酸盧秀燕粉底液…綠爆內訌

台中市長盧秀燕日前勘災時底妝服貼不掉妝，遭民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說「（粉底液）一罐這麼小罐賣二千四百元」。民進黨性平部為此譴責，「我們不要厭女台派」，但馬上遭「青鳥」出征，連民進黨發言人卓冠廷也不滿說，絕不支持這種毫無高度和專業的切割。

盧秀燕日前勘災照片被王義川、名嘴李正皓在政論節目上調侃，引發藍營批評不尊重女性。民進黨性平部為此發文譴責指，容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教，評論政治人物的專業能力，請從政治專業的角度與高度切入，而非以「厭女言論」作為攻擊。

不過民進黨性平部發出聲明後，立刻引發部分網友出征，質疑性平部小題大作，「重點是盧秀燕的作為，結果你們在談粉底液，真正搞不清楚重點的根本就貴部」、「有沒有看整個過程，不知道化妝品的價格就是厭女？」還有網友質疑，都什麼時候了還要內鬥，團結一起先把八二三（第二波罷免日）拿下更重要。

國民黨立委王鴻薇則氣得向ＮＣＣ檢舉政論節目，王鴻薇說，這樣歧視女性、年齡以及妨害風化的「政論節目」內容，已經引起國人公憤，政府機關這樣縱容綠媒，這樣的行徑更讓國人不能接受。

國民黨立委李彥秀表示，「只許義川萬元皮帶，不許秀燕千元粉底液」，王義川輕蔑訕笑，對比盧秀燕勤於市政，只是凸顯王義川沙文主義的傲慢與無知。

