王義川酸盧秀燕粉底液…綠爆內訌

聯合報／ 記者蔡晉宇李成蔭／台北報導

台中市長盧秀燕日前勘災時底妝服貼不掉妝，遭民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說「（粉底液）一罐這麼小罐賣二千四百元」。民進黨性平部為此譴責，「我們不要厭女台派」，但馬上遭「青鳥」出征，連民進黨發言人卓冠廷也不滿說，絕不支持這種毫無高度和專業的切割。

盧秀燕日前勘災照片被王義川、名嘴李正皓在政論節目上調侃，引發藍營批評不尊重女性。民進黨性平部為此發文譴責指，容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教，評論政治人物的專業能力，請從政治專業的角度與高度切入，而非以「厭女言論」作為攻擊。

不過民進黨性平部發出聲明後，立刻引發部分網友出征，質疑性平部小題大作，「重點是盧秀燕的作為，結果你們在談粉底液，真正搞不清楚重點的根本就貴部」、「有沒有看整個過程，不知道化妝品的價格就是厭女？」還有網友質疑，都什麼時候了還要內鬥，團結一起先把八二三（第二波罷免日）拿下更重要。

國民黨立委王鴻薇則氣得向ＮＣＣ檢舉政論節目，王鴻薇說，這樣歧視女性、年齡以及妨害風化的「政論節目」內容，已經引起國人公憤，政府機關這樣縱容綠媒，這樣的行徑更讓國人不能接受。

國民黨立委李彥秀表示，「只許義川萬元皮帶，不許秀燕千元粉底液」，王義川輕蔑訕笑，對比盧秀燕勤於市政，只是凸顯王義川沙文主義的傲慢與無知。

王義川 盧秀燕 民進黨

延伸閱讀

王義川嘲諷盧秀燕勘災用2400元粉底液 民眾黨譴責女性尊嚴不該被踐踏

【重磅快評】賴清德講不下去 就讓王義川瘋下去

【重磅快評】王義川沙豬上身 范雲女權再神隱？

卓冠廷挺王義川 批民進黨性平部亂扣「厭女台派」帽子

相關新聞

立委申報財務曝光！林思銘負債6千萬最高 他「無債一身輕」估身家上億

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，眾多立委財產申報也曝光，其中國民黨立委葉元之財力雄厚，民進黨立委吳秉叡身家更是上億；...

只用台股漲跌說嘴！趙少康嗆吳崢「號子治國」：喪事喜辦嘴臉

民進黨發言人吳崢今指出，台積電獲得關稅豁免、股價創下新天價，反問誰只會唱衰台灣，國人一目瞭然。前中廣董事長趙少康今再批評...

災後重建條例獨漏台東？莊瑞雄澄清：絕對包含

國民黨立委黃建賓質疑行政院提出的「災後重建特別條例」中「獨漏台東」，認為中央不應忽視台東人，引發地方關注。對此，民進黨立...

風災條例涵蓋中南部9縣市 疑漏台東？綠委澄清「中央會負責」

丹娜絲颱風與後續雨勢重創西南部，行政院會昨通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，經費匡列上限為五六〇億...

美拒賴總統過境 港媒：共和黨政策轉向

南華早報七日報導，白宮拒絕賴清德總統過境紐約，引發美國民主黨陣營強烈批評，但共和黨方面，包括通常在台灣議題上直言不諱的議...

王義川酸盧秀燕粉底液…綠爆內訌

台中市長盧秀燕日前勘災時底妝服貼不掉妝，遭民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說「（粉底液）一罐這麼小罐賣二千四百元」。民...

