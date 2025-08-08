風災條例涵蓋中南部9縣市 疑漏台東？綠委澄清「中央會負責」

丹娜絲颱風與後續雨勢重創西南部，行政院會昨通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，經費匡列上限為五六〇億元，納入中南部等多縣市災區的農業設施、電力系統等九項重建項目，草案將送立院審議。行政院長卓榮泰前天為此拜訪立法院長韓國瑜，盼立院不要再加碼、盡速通過。

行政院昨上午公布的草案，災區適用範圍原本僅列台南市、高雄市、嘉義縣市及屏東縣等縣市，經卓揆指示後再納入台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等縣市，範圍由行政院公告，共涵蓋九縣市。國民黨台中立委黃健豪指出，中部受颱風影響也不小，本來條文沒有納入中部，他趕緊抗議後，中部四縣市納入特別條例中。

而適用範圍未列台東縣引發藍委不滿，國民黨台東立委黃建賓表示，行政院記者會原本有宣布台東縣為災區補助範圍之一，但行政院草案卻漏了台東縣，他詢問行政院後，到目前都沒有明確回應，將強烈要求中央必須遵守承諾，將台東納入災後重建條例中，不能漠視台東人的需求與權益。

民進黨立委莊瑞雄昨晚澄清說，台東縣絕對適用特別條例，依據行政院版本「災後重建特別條例」草案「範圍由行政院公告之」，也就是政院依據實際災損情況公告台東為災區，就會自動納入特別條例，他強調「台東人不會被遺忘，中央政府會負起責任」。

草案指出，災區復原重建項目包含農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、自來水、瓦斯及燃氣設施、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進等。預算上限為五六○億元。

草案還規範，由各執行機關領取的津貼、補助、救助、慰助金及其他給與，免納所得稅，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的；施行期間自生效日至二○二七年十二月卅一日，實施屆滿，得經立法院同意延長。

丹娜絲颱風重創台南，造成上萬戶民宅屋頂損毀，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所日前宣布加碼修繕、拆除補助，市府雖有圖卡宣傳，但受災戶到區公所申請卻無法受理，引起民怨。民進黨市議員陳怡珍說，許多民眾反映，無論打電話至區公所或工務局，都無法得到清楚回應或申請說明，資訊嚴重落差，痛批「中央有方案，地方卻無配套」，讓受災戶像無頭蒼蠅一樣。

台南市長黃偉哲表示，市政府設計的申請表單中央不接受，要重新製作。前進指揮所一宣布災後復建房屋修繕、拆除均有補助，為避免造成受災戶困擾，決定先受理登記，待中央確定申請表單格式出爐，再協助受災戶填寫申請。

