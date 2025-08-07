快訊

美籍女子來台旅行帶手槍入境...到景點趴趴走 出境前安檢才被發現

民進黨廉政會沒有停權 林岱樺表態繼續參選高市長

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
民進黨立委林岱樺今晚笑容滿面出席餐會，強調沒有被停權，將繼續參選爭取高雄市長初選。記者劉學聖／攝影
民進黨立委林岱樺今晚笑容滿面出席餐會，強調沒有被停權，將繼續參選爭取高雄市長初選。記者劉學聖／攝影

民進黨立委林岱樺因為涉嫌詐領助理費等案，被高雄地檢署以貪汙罪起訴，外界關注她是否能繼續參加黨內初選並獲得提名，今晚林岱樺出席一場餐會時表示，她未被民進黨中央廉政會停權，將會繼續參選高雄市長，爭取選民認同，希望市民接到民調電話，能夠支持他出線參選。

立委林岱樺爭取下屆高雄市長選舉黨內提名，動作十分積極，也十分勤奮努力跑行程，不過前一陣子因涉案遭起訴，行程轉趨於低調，民進黨廉政委員會7月30日召開會議，林岱樺特地北上說明。歷經近3小時討論，當天未做出決議。今晚立委林岱樺受邀參加南區連鎖加盟促進協會媒體餐敘，她上台致詞表示，在經過民進黨廉政會之後，「岱樺沒有被停權，可以繼續參選」。

林岱樺說，在高雄邁向國際城市的願景中，「你我都沒有錯過，你我可以攜手共進」，他提到高雄歷任市長包括謝長廷、陳菊，直至現在陳其邁一路傳承，她強調希望未來她能有這個機會能夠承接歷任市長的基礎，帶領高雄走在國際城市的道路當中，大家一起一步一腳印，承接這個城市的光榮。

民進黨立委林岱樺今晚笑容滿面出席餐會，強調沒有被停權，將繼續參選爭取高雄市長初選。記者劉學聖／攝影
民進黨立委林岱樺今晚笑容滿面出席餐會，強調沒有被停權，將繼續參選爭取高雄市長初選。記者劉學聖／攝影

廉政 貪汙 林岱樺 民進黨

延伸閱讀

影／林岱樺燦笑比愛心 「未被停權、繼續參選高雄市長」

討論近3小時…民進黨廉政會說明林岱樺案：無法決議 但不受市長初選影響

綠委林岱樺涉貪首開庭 僅傳1助理到庭

參選高雄市長到底？請出父執輩的「他」出馬操盤 林岱樺欲拚黨內初選

相關新聞

立委申報財務曝光！林思銘負債6千萬最高 他「無債一身輕」估身家上億

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，眾多立委財產申報也曝光，其中國民黨立委葉元之財力雄厚，民進黨立委吳秉叡身家更是上億；...

只用台股漲跌說嘴！趙少康嗆吳崢「號子治國」：喪事喜辦嘴臉

民進黨發言人吳崢今指出，台積電獲得關稅豁免、股價創下新天價，反問誰只會唱衰台灣，國人一目瞭然。前中廣董事長趙少康今再批評...

災後重建條例獨漏台東？莊瑞雄澄清：絕對包含

國民黨立委黃建賓質疑行政院提出的「災後重建特別條例」中「獨漏台東」，認為中央不應忽視台東人，引發地方關注。對此，民進黨立...

民進黨廉政會沒有停權 林岱樺表態繼續參選高市長

民進黨立委林岱樺因為涉嫌詐領助理費等案，被高雄地檢署以貪汙罪起訴，外界關注她是否能繼續參加黨內初選並獲得提名，今晚林岱樺...

王義川嘲諷盧秀燕勘災用2400元粉底液 民眾黨譴責女性尊嚴不該被踐踏

有關民進黨立委王義川嘲諷台中市長盧秀燕，民眾黨婦女委員會今天表示，女性外貌不是笑點，更不是嘲諷的素材，對於某些羞辱女性的...

普發一萬元在10月底執行完畢 官員坦言：民眾領取需要時間

行政院規劃將依三讀條文編列預算普發現金1萬元。財政部國庫署官員表示，將依照行政院指示配合辦理，還有很多執行細節還要處理。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。