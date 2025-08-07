民進黨廉政會沒有停權 林岱樺表態繼續參選高市長

民進黨立委林岱樺因為涉嫌詐領助理費等案，被高雄地檢署以貪汙罪起訴，外界關注她是否能繼續參加黨內初選並獲得提名，今晚林岱樺出席一場餐會時表示，她未被民進黨中央廉政會停權，將會繼續參選高雄市長，爭取選民認同，希望市民接到民調電話，能夠支持他出線參選。

立委林岱樺爭取下屆高雄市長選舉黨內提名，動作十分積極，也十分勤奮努力跑行程，不過前一陣子因涉案遭起訴，行程轉趨於低調，民進黨廉政委員會7月30日召開會議，林岱樺特地北上說明。歷經近3小時討論，當天未做出決議。今晚立委林岱樺受邀參加南區連鎖加盟促進協會媒體餐敘，她上台致詞表示，在經過民進黨廉政會之後，「岱樺沒有被停權，可以繼續參選」。

林岱樺說，在高雄邁向國際城市的願景中，「你我都沒有錯過，你我可以攜手共進」，他提到高雄歷任市長包括謝長廷、陳菊，直至現在陳其邁一路傳承，她強調希望未來她能有這個機會能夠承接歷任市長的基礎，帶領高雄走在國際城市的道路當中，大家一起一步一腳印，承接這個城市的光榮。 民進黨立委林岱樺今晚笑容滿面出席餐會，強調沒有被停權，將繼續參選爭取高雄市長初選。記者劉學聖／攝影

