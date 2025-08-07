災後重建條例獨漏台東？莊瑞雄澄清：絕對包含

快訊

聽新聞
聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄。（本報資料照片）

國民黨立委黃建賓質疑行政院提出的「災後重建特別條例」中「獨漏台東」，認為中央不應忽視台東人，引發地方關注。對此，民進黨立委莊瑞雄嚴正澄清，台東縣絕對適用特別條例，條文中也未有任何排除台東之處，呼籲外界勿因錯誤解讀而誤導民眾。

莊瑞雄指出，依據行政院版本「災後重建特別條例」草案第2條明訂，「本條例所定災區，為因丹娜絲颱風及七二八豪雨災後之受創地區，其範圍由行政院公告之。」也就是說，只要行政院依據實際災損情況公告台東為災區，就會自動納入特別條例的適用範圍。

莊瑞雄表示，在野黨朋友可能心急了，忘記了法條的說明欄只是例示，甚至列舉出來的幾個縣市後面還有個「等」字，意即有關災區認定，主管機關將依據實地災損狀況進行公告，而台東的災情早已引起行政部門關注與研議，無論是水利設施損毀、農損嚴重、還是公共工程災害，台東都在重建適用範圍內，「我保證沒有獨漏問題，台東一定適用，看條文要用心，否則會貽笑大方。」

莊瑞雄也提及，他早在第一時間即向行政院查詢並確認台東是否納入重建適用範圍，並要求行政院在未來公告災區時，必須明確將台東納入，以實質補助重建，協助地方復原。

「台東人不會被遺忘，中央政府會負起責任。」莊瑞雄強調，中央在重大災後重建政策從未偏廢東部地區，他也將持續監督行政機關的執行，確保每一筆經費、每一項工程都能確實到位，讓台東鄉親感受到政府的照顧與支持。

台東 災後 災損 豪雨 行政院 莊瑞雄 國民黨 民進黨 黃建賓 丹娜絲颱風

