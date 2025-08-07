立委申報財務曝光！林思銘負債6千萬最高 他「無債一身輕」估身家上億

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，眾多立委財產申報也曝光，其中國民黨立委葉元之財力雄厚，民進黨立委吳秉叡身家更是上億；國民黨立委林思銘、鄭正鈐則是債務驚人，兩人債務都有6000萬上下，引發各界關注。

據「廉政專刊」266期指出，國民黨立法院黨團總召傅崐萁名下有4筆土地、3筆建物，分別位於台北市大安區跟花蓮縣吉安鄉，存款713萬6846元、多筆股票總值208萬7570元、2筆信託活存100萬9806元、10筆保險；債務4479萬4282元，用於購置不動產。

林思銘名下有15筆土地、3筆建物，主要位於新竹縣竹東鎮、寶山鄉；有2部BMW汽車、一部瑪莎拉蒂、一部納智捷。存款則有150萬3098元，持有股票價值4萬1860元及7筆儲蓄型保險，債務總額高達6235萬974元，主要用途為周轉及購置不動產。債務之高引發各界關注。

鄭正鈐也同樣是有驚人債務，高達5712萬5716元，主要用於購置不動產、周轉金。他名下有7筆土地、6筆建物、一部奧迪汽車，存款72萬4167元、股票總值39萬6830元、11筆保險。

葉元之名下則有4筆土地、8筆建物、一部福斯汽車，存款3280萬3709元、股票總值147萬610元、基金受益憑證915萬60元、8筆保險，引發外界關注。

國民黨立委廖先翔則有12筆土地、2筆建物，現金90萬、存款393萬315元、股票22萬3850元、2筆保險，債權4340萬3796元，主要是家人借貸，另外有5582萬8256元的債務，同樣用於協助家人借貸。

國民黨立委徐巧芯名下有1筆土地與建物，位於台北市松山區，存款1227萬5445元、聯博全球非投資等級債券基金202萬8852元、南非幣保守型組合式商品35萬2300，債務1360萬6759元用於房屋貸款。

民進黨立法院黨團總召柯建銘名下擁有1筆與4筆建物，存款182萬995元，股票總值為51萬1400元，另有4筆保險。債務則為4400萬元，用於資金周轉。

吳秉叡名下有7筆土地、9筆建物，存款1773萬803元、基金482萬4764元、1筆保險、債權7895萬1091元作為股東代墊款，沒有債務，還有事業投資兩間投資公司共1167萬6300元，外界推估他身家上億元。

民進黨立委黃捷名下無任何不動產、保險、債務及債權，存款1118萬5167元、股票總值9萬1710元、基金受益憑證389萬9314元。民進黨立委陳瑩名下則有3筆土地、8筆建物，存款636萬5197元、多筆股票總值130萬元、3筆保險；債務5909萬6877元，用於購置不動產。

