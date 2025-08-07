快訊

松山機場大跳電！乘客錯愕「現場黑一片」延後起飛 民航局回應了

立委財務申報曝光！綠營這位推估身家上億 林思銘、鄭正鈐負債6千萬元

只用台股漲跌說嘴！趙少康嗆吳崢「號子治國」：喪事喜辦嘴臉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人吳崢今指出，台積電獲得關稅豁免、股價創下新天價，反問誰只會唱衰台灣，國人一目瞭然。前中廣董事長趙少康今再批評，民進黨只看眼前台股的一日行情，就洋洋得意收割，完全是喪事喜辦的嘴臉；難道民進黨是「號子治國」，只要台股大漲，就什麼都不怕？

趙少康表示，川普今宣布，進口美國半導體將課徵100%的不合理關稅，吳崢身為執政黨發言人，不但沒有提出具體因應與前瞻作法，只用台股漲跌來說嘴，暴露自己的短視近利。

趙少康指出，台灣出口美國，70%是ICT資通訊產品，台積電只是其中一部分，就算美積電的關稅為零，其他廠商的關稅呢？台積電為了換取較低關稅而赴美設廠，成為「美積電」，對台積電及台積電股東也許沒有什麼影響，對台灣卻是重大傷害與災難。

趙少康說，隨台積電轉移陣地到美國設廠，勢必牽動上下游供應鏈以及周邊供應商出走，連帶導致台灣對內投資動能銳減，讓經濟成長減緩。不只如此，高科技業薪酬、福利相對優渥，連串出走，還將導致國內高品質的工作機會流失。

趙少康批評，民進黨只看眼前台股的一日行情，就洋洋得意收割，完全是喪事喜辦的嘴臉。負責任的執政黨，請交代談判過程給予台積電什麼協助？面對川普關稅打擊一波又一波，政府對台積電以外的半導體廠商又要提供什麼救濟？

他也喊話，請吳崢清楚交代，對美20%的暫時性關稅會持續多久？會不會要暫時到川普任期結束？這段時間，高於日韓的關稅，台灣廣大的中小企業要怎麼活下去？

台股 吳崢 川普 美國 台積電 趙少康 民進黨 半導體 供應鏈 中小企業

