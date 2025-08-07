王義川嘲諷盧秀燕勘災用2400元粉底液 民眾黨譴責女性尊嚴不該被踐踏

有關民進黨立委王義川嘲諷台中市長盧秀燕，民眾黨婦女委員會今天表示，女性外貌不是笑點，更不是嘲諷的素材，對於某些羞辱女性的言論，竟然能夠包裝成「娛樂性討論」，甚至反過來批評關心的人「聖母情勒」，這是對女性最赤裸裸的踐踏。

王義川近日在政論節目指出，盧秀燕勘災以全妝出鏡，甚至嘲諷其使用粉底液，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，民進黨性平部今天表達嚴厲譴責，直言性別平等的信念不分黨派、超越藍綠，「厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。」

民眾黨婦女委員會主委黃怡雯晚間透過聲明表示，每一位女性都應該被平等及尊重對待，政治人物應聚焦在其政績與專業，不該被公開嘲諷用什麼化妝品、穿什麼樣衣服，這就是典型的厭女文化，「這樣的語言，不只是貶低一個人，更是貶低所有女性。」

「我們不應該習慣，也不能縱容這樣的行為」，黃怡雯強調，民眾黨要讓大家知道，無論政黨立場如何，女性都不該被物化嘲笑，尊重從來不是束縛，如果要達到社會平權，就不能對貶低女性的語言睜一隻眼、閉一隻眼，性別平等不是政治口號，而是每一個人應該共同守護的價值。

黃怡雯也說，民眾黨拒絕讓性別成為笑料，更拒絕讓歧視成為常態，就是要為下一代打造更有尊嚴與公平的社會文化。

