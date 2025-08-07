王義川嘲諷盧秀燕勘災用2400元粉底液 民眾黨譴責女性尊嚴不該被踐踏

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委王義川嘲諷台中市長盧秀燕，大酸用2400元的粉底液「防水到連風雨都不怕」。本報資料照片

有關民進黨立委王義川嘲諷台中市長盧秀燕民眾黨婦女委員會今天表示，女性外貌不是笑點，更不是嘲諷的素材，對於某些羞辱女性的言論，竟然能夠包裝成「娛樂性討論」，甚至反過來批評關心的人「聖母情勒」，這是對女性最赤裸裸的踐踏。

王義川近日在政論節目指出，盧秀燕勘災以全妝出鏡，甚至嘲諷其使用粉底液，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，民進黨性平部今天表達嚴厲譴責，直言性別平等的信念不分黨派、超越藍綠，「厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。」

民眾黨婦女委員會主委黃怡雯晚間透過聲明表示，每一位女性都應該被平等及尊重對待，政治人物應聚焦在其政績與專業，不該被公開嘲諷用什麼化妝品、穿什麼樣衣服，這就是典型的厭女文化，「這樣的語言，不只是貶低一個人，更是貶低所有女性。」

「我們不應該習慣，也不能縱容這樣的行為」，黃怡雯強調，民眾黨要讓大家知道，無論政黨立場如何，女性都不該被物化嘲笑，尊重從來不是束縛，如果要達到社會平權，就不能對貶低女性的語言睜一隻眼、閉一隻眼，性別平等不是政治口號，而是每一個人應該共同守護的價值。

黃怡雯也說，民眾黨拒絕讓性別成為笑料，更拒絕讓歧視成為常態，就是要為下一代打造更有尊嚴與公平的社會文化。

