堅定和烏克蘭站在一起！賴總統：台灣樂意協助重建與發展

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見烏克蘭跨黨派國會議員訪問團時表示，台灣堅定地和烏克蘭人民站在一起。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見烏克蘭跨黨派國會議員訪問團時表示，台灣堅定地和烏克蘭人民站在一起。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見烏克蘭跨黨派國會議員訪問團時表示，台灣和烏克蘭雖然距離遙遠，但不僅共同追求自由、民主與人權的價值，也同樣站在第一線，共同對抗威權主義勢力的擴張。因此，台灣堅定地和烏克蘭人民站在一起。

賴總統致詞時首先歡迎烏克蘭國會議員克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）第三次來台，此次也是20年來烏克蘭國會跨黨派議員首度組團來訪，不僅象徵台烏兩國友誼升級，也彰顯彼此對追求自由與和平有共同的堅持，意義非凡。

賴總統指出，台灣和烏克蘭雖然距離遙遠，但不僅共同追求自由、民主與人權的價值，也同樣站在第一線，共同對抗威權主義勢力的擴張。因此，台灣堅定地和烏克蘭人民站在一起，自俄羅斯侵略烏克蘭以來，台灣積極運用政府預算和民間善款，提供烏克蘭人道援助，推動水電、醫療、學校等基礎設施的重建計畫。

賴總統指出，台灣也和捷克、波蘭、愛沙尼亞、立陶宛等友好國家合作，提供烏克蘭所需的各項援助；要向世界展現，理念相近的民主國家唯有團結合作，才能克服種種的威脅與挑戰。

賴總統說，目前雖然台烏官方往來有限，但期待未來雙方在政府、國會、產業和民間社會各層面的交流，能夠大幅提升；在經貿投資、先進科技、人才培育等領域的合作，也能進一步加強。

賴總統表示，期盼這場不理性、完全沒有正當性的戰爭能迅速結束，讓烏克蘭人民早日脫離戰爭的傷害。賴總統強調，未來台灣很樂意與國際社會合作，協助烏克蘭的重建與發展。

克尼茨基表示，今日會晤是歷史性的時刻，充分印證台灣對臺烏關係的高度重視，對雙邊關係發展具有重要意義。台灣與烏克蘭的國家目標一致，雙方皆致力於捍衛民主免於威權主義的擴張，並期盼確保國家自我認同以及主權與領土的完整。

克尼茨基指出，烏克蘭正在進行一場非常艱難的戰役，除對抗俄羅斯以收復被非法侵占的領土，更是一場守護民主價值、抵抗俄羅斯專制壓迫的戰爭。台灣同樣也在抵抗來自中國威權主義的擴張，以及其企圖壓抑台灣人民生活在自由、尊重人權國度的渴望。任何傷害或是對臺灣自由的侵略都是不可接受的。

人權 戰爭 經貿 主權 烏克蘭 俄羅斯 台灣人 賴清德

