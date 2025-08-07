普發一萬元在10月底執行完畢 官員坦言：民眾領取需要時間

行政院規劃將依三讀條文編列預算普發現金1萬元。財政部國庫署官員表示，將依照行政院指示配合辦理，還有很多執行細節還要處理。但是否能在10月以前全部執行完畢，官員坦言，因為民眾領取需要一些時間，前次普發也有6個月時間，「初步看來確實是有窒礙難行的地方」。

立法院7月三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中2,350億元將用於普發現金1萬元，且條例內容也明定現金發放作業應於今年10月31日前執行完畢。

國庫署官員表示，行政院已說明依照三讀內容編列特別預算，財政部將配合行政院指示辦理。由於2023年普發6,000元主要是由財政部辦理普發，當時已經建置完畢相關系統，至於這次發放作業是否可以比照先前辦理，官員說，「目前不知道」，必須要依照最後的定案來評估所需要多久的時間。

官員表示，目前包括新生兒、受刑人、或是要以哪一天作為基準點來計算人數，都還需要討論。

至於是否能在10月底前執行完畢，官員坦言，前一次讓大家有6個月的時間去領，且可選擇領取方式，預留一段時間是人之常情，而且還另外訂有截止時間，但這次到目前為止還沒有明確相關內容及後續規劃，所以沒有辦法預估，初步看來在10月底執行完畢確實是有窒礙難行的地方，光是民眾領取就不能限制發放當天所有人都要來領，很多執行面的細節還要處理。

