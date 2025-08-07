立院下會期軍購受矚　國安人士：北京當局展開攻勢

快訊

中央社／ 台北7日電

國安人士今天表示，有諸多證據顯示，前美國務院資深顧問惠頓發文案背後有特定勢力刻意進行網路操弄。隨著立法院下會期開議，北京當局開始轉為由國際媒體報導，透過外籍人士營造台灣是麻煩製造者形象，藉以削弱國防安全與國人團結意志。

國安人士表示，前美國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）日前以「台灣如何失去川普」（How Taiwan Lost Trump）為題撰文，指台灣政策讓台灣與美國總統川普（Donald Trump）漸行漸遠。中國官媒「環球時報」7日接續發表社論「賴清德瘋狂軍購將葬送台灣未來」，針對台灣對美軍購展開攻勢。

該人士說明，總統賴清德日前宣布持續推動國防改革，預告明年度的國防預算將達到GDP 3%以上的目標，以提升台灣自我防衛能力。中國官媒除了「環球時報」發表評論抨擊台灣對美軍購，解放軍報的御用評論員「張殿成」也發表「兩岸統一已刻不容緩？賴清德想繼續談，川普準備再狠宰一刀」，批評從增加軍購到要求台積電赴美設廠，台灣被美國予取予求。

國安人士觀察發現，以惠頓發文為例，雖然打著「川普政府前幕僚」的頭銜，但文中敘事內容幾乎都與中共官方脈絡相同，假稱大多數關注外交政策的美國人，並未將台灣視為對抗中國的資產，反而將其視為負擔等；或是將副總統蕭美琴駐美期間獲得國際一致好評的優異表現，歪曲指控為「明顯可笑的」，都與中共過去敘事一致。

國安人士指出，值得注意的是，就在台灣正在盤點國防需求、即將編列特別預算採購急需裝備的時候，中國也開始啟動攻擊台灣軍購的認知操作。隨著立法院下會期開議，未來針對台灣強化國防的預算，中方肯定會持續從各方面進行攻擊。

國安人士提醒國人，北京當局從過去找台灣名嘴、政治人物、媒體協力，也開始轉為由國際媒體報導，透過外籍人士營造台灣是麻煩製造者形象，藉以削弱國防安全與國人團結意志。

