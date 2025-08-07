快訊

普發一萬元在10月底執行完畢 官員坦言：民眾領取需要時間

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

普發現金1萬元受矚　財部：依政院指示配合辦理

中央社／ 台北7日電

外界關注行政院是否依據韌性特別條例編列普發現金新台幣1萬元預算，財政部官員今天說明，後續將按照行政院指示配合辦理，但因實際規劃尚未定案，有關行政作業耗時多長、民眾有多少時間領取，均尚待進一步規劃。

因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例（韌性特別條例）日前三讀，共匡列新台幣5450億元，初步規劃其中2350億元將用以普發現金、1500億元用於國土安全韌性、930億元為因應美國對等關稅新政的經濟支持方案、670億元協助社會支持。

財政部官員表示，行政院發言人李慧芝今天已於行政院會後記者會說明，會按照韌性特別條例的內容編列特別預算，財政部將依照行政院指示配合辦理。

由於韌性特別條例明定每人普發現金1萬元，並得於今年10月31日前完成發放，財政部官員說明，雖然財政部已有先前辦理普發現金作業的經驗，但因目前尚未確定此次發放作業是否100%與先前相同，得待實際規劃定案後，才能評估須耗時多久。

財政部官員表示，韌性特別條例規定要在今年10月底前執行完畢，此前得完成行政作業、建置資訊系統平台，並讓民眾領取現金，而上次普發現金曾預留6個月的時間讓民眾領取，這次因尚無明確規劃，初步看起來，確實是有窒礙難行的地方，因此就執行面還需要考量，許多細節都尚待進一步規劃。

財政 行政院 發現金

延伸閱讀

災後重建特別條例漏台東？黃建賓：中央別漠視台東人

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

經貿辦：對美投資 談判重點

在野要求公開關稅談判內容 行政院3點澄清：無黑箱問題

相關新聞

帶頭「羞辱女性首長」？藍營怒轟王義川：向盧秀燕、所有女性道歉

台中市長盧秀燕日前勘災照片妝容，遭民進黨立委王義川在政論節目上嘲諷，大酸用2400元的粉底液「防水到連風雨都不怕」。花蓮...

卓冠廷挺王義川 批民進黨性平部亂扣「厭女台派」帽子

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」。不過，民進黨發言人卓冠廷在臉書力挺...

北檢譴責柯文哲法庭動氣爆粗 黃國昌嗆：被濫權關押近1年忍耐夠久了

台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲今天動氣，台北地檢署表達嚴正譴責。民眾黨主席黃國昌表示，柯文哲直到現在才動氣...

災後重建特別條例漏台東？黃建賓：中央別漠視台東人

行政院今公布「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，國民黨台東立委黃建賓表示，行政院記者會宣布台東縣為災區補...

普發一萬元在10月底執行完畢 官員坦言：民眾領取需要時間

行政院規劃將依三讀條文編列預算普發現金1萬元。財政部國庫署官員表示，將依照行政院指示配合辦理，還有很多執行細節還要處理。...

堅定和烏克蘭站在一起！賴總統：台灣樂意協助重建與發展

賴清德總統今天接見烏克蘭跨黨派國會議員訪問團時表示，台灣和烏克蘭雖然距離遙遠，但不僅共同追求自由、民主與人權的價值，也同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。