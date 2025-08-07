普發現金1萬元受矚　財部：依政院指示配合辦理

外界關注行政院是否依據韌性特別條例編列普發現金新台幣1萬元預算，財政部官員今天說明，後續將按照行政院指示配合辦理，但因實際規劃尚未定案，有關行政作業耗時多長、民眾有多少時間領取，均尚待進一步規劃。

因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例（韌性特別條例）日前三讀，共匡列新台幣5450億元，初步規劃其中2350億元將用以普發現金、1500億元用於國土安全韌性、930億元為因應美國對等關稅新政的經濟支持方案、670億元協助社會支持。

財政部官員表示，行政院發言人李慧芝今天已於行政院會後記者會說明，會按照韌性特別條例的內容編列特別預算，財政部將依照行政院指示配合辦理。

由於韌性特別條例明定每人普發現金1萬元，並得於今年10月31日前完成發放，財政部官員說明，雖然財政部已有先前辦理普發現金作業的經驗，但因目前尚未確定此次發放作業是否100%與先前相同，得待實際規劃定案後，才能評估須耗時多久。

財政部官員表示，韌性特別條例規定要在今年10月底前執行完畢，此前得完成行政作業、建置資訊系統平台，並讓民眾領取現金，而上次普發現金曾預留6個月的時間讓民眾領取，這次因尚無明確規劃，初步看起來，確實是有窒礙難行的地方，因此就執行面還需要考量，許多細節都尚待進一步規劃。

