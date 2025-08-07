美前顧問質疑台美關係 外交部：與川普政府管道暢通
前美國務院資深顧問惠頓撰文指台灣政策讓台灣與美國總統川普「漸行漸遠」。外交部發言人蕭光偉今天表示，內容明顯與事實不符，台美關係建立在跨黨派支持上，台灣向來與美國兩黨衡平交往，與川普政府團隊保持暢通溝通管道。
前美國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）日前以「台灣如何失去川普」（How Taiwan Lost Trump）為題撰文，指台灣政策讓台灣與美國總統川普（Donald Trump）漸行漸遠。
外交部發言人蕭光偉下午回覆媒體提問表示，相關專文內容明顯與台美關係事實不符，近日許多華府頗具聲望的台美關係學者已主動表達專業意見，以正視聽。
蕭光偉強調，美國政府歷經不同政黨執政，對台灣也持續展現跨黨派的堅定支持。台美關係長期建立在跨黨派支持的穩固基礎上，台灣向來維持與美國兩黨衡平交往、積極廣植各界友台人脈。
他表示，台灣與川普政府團隊保持暢通的溝通管道，以及密切且具建設性的互動，共同應對各種挑戰，特別是台美在全球經貿供應鏈及維護區域的和平穩定等領域，一直都是重要的安全與經貿夥伴。
蕭光偉說，外交部將持續就雙方關切議題保持密切溝通，並在台美關係堅實友好的基礎上，持續推展強化與川普政府在各項領域的合作，深化台美互利互惠的夥伴關係。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言