美前顧問質疑台美關係　外交部：與川普政府管道暢通

中央社／ 台北7日電

美國務院資深顧問惠頓撰文指台灣政策讓台灣與美國總統川普「漸行漸遠」。外交部發言人蕭光偉今天表示，內容明顯與事實不符，台美關係建立在跨黨派支持上，台灣向來與美國兩黨衡平交往，與川普政府團隊保持暢通溝通管道。

前美國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）日前以「台灣如何失去川普」（How Taiwan Lost Trump）為題撰文，指台灣政策讓台灣與美國總統川普（Donald Trump）漸行漸遠。

外交部發言人蕭光偉下午回覆媒體提問表示，相關專文內容明顯與台美關係事實不符，近日許多華府頗具聲望的台美關係學者已主動表達專業意見，以正視聽。

蕭光偉強調，美國政府歷經不同政黨執政，對台灣也持續展現跨黨派的堅定支持。台美關係長期建立在跨黨派支持的穩固基礎上，台灣向來維持與美國兩黨衡平交往、積極廣植各界友台人脈。

他表示，台灣與川普政府團隊保持暢通的溝通管道，以及密切且具建設性的互動，共同應對各種挑戰，特別是台美在全球經貿供應鏈及維護區域的和平穩定等領域，一直都是重要的安全與經貿夥伴。

蕭光偉說，外交部將持續就雙方關切議題保持密切溝通，並在台美關係堅實友好的基礎上，持續推展強化與川普政府在各項領域的合作，深化台美互利互惠的夥伴關係。

