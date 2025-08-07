快訊

北檢譴責柯文哲法庭動氣爆粗 黃國昌嗆：被濫權關押近1年忍耐夠久了

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（中）涉京華城圖利案上午在台北地方法院審理的休庭時間，對3名執行公訴的檢察官大爆粗口「X！」還將盛水的水杯丟向坐在對面的檢察官席，引發法庭大騷動。台北地檢署今下午火速發新聞稿，表達嚴正譴責。記者蘇健忠／攝影
台北地方法院審理京華城案，台北市前市長柯文哲今天動氣，台北地檢署表達嚴正譴責。民眾黨主席黃國昌表示，柯文哲直到現在才動氣，「已經是忍耐夠久了」，面對國家機器的追殺，不僅是個人不平之鳴，更是最沉痛的控訴，民眾黨不會投降更不會屈服。

北院今天召開審理庭，提訊在押的柯文哲，同時以證人身分傳喚台北市前副秘書長李得全、台北市前副市長黃珊珊到庭。不過，柯文哲休庭時情緒激動，數度針對檢察官提出批評，甚至出現丟資料、弄倒水瓶等情事，北檢稍早發布新聞稿嚴正譴責，呼籲柯文哲遵守法庭秩序。

黃國昌晚間在臉書發文表示，起訴書沒有證據金流、只有某時地，所有檢方傳喚的證人也都證明沒有圖利貪汙，結果被濫權關押將近1年，老實說柯文哲被禁見封口，直到今天才動氣「已經忍耐夠久了」，面對賴清德總統動用國家機器追殺，不僅只是個人不平之鳴，對於台灣司法被搞得烏煙瘴氣，更是柯文哲最沉痛的控訴。

黃國昌說，最荒謬的是檢察官在法庭上說不回應，庭外竟然找北檢發布新聞稿痛罵被告，「宛如自知理虧的小孩，哭著回家找媽媽」，難道完全沒有絲毫自覺鷹犬的行徑，對於國家、法治、人權及公平正義造成的巨大傷害，民眾黨再次正告賴總統，未來不會投降更不會屈服，而是會堅定對抗民進黨的濫權暴政，接回清白的柯文哲。

