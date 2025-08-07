韓國瑜：台灣關鍵產業孕育隱形冠軍 盼友邦持續挺台

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立法院長韓國瑜接見「友邦駐日內瓦聯合國暨其他國際組織常任代表訪台團」。圖／立法院長辦公室提供

立法院長韓國瑜7日接見及款宴「友邦駐日內瓦聯合國暨其他國際組織常任代表訪臺團」卡利（José Francisco Calí Tzay）大使等一行6人，他指出，臺灣擁有強勁的內在動能與創造力，工業產值占全球3%，且食、衣、住、行及半導體等關鍵產業領域，孕育出眾多隱形冠軍，盼友邦持續支持、為台灣發聲。

立委林倩綺、沈伯洋、劉書彬及國際事務處長林晨富等人陪同韓國瑜出席，外交部主秘甄國清、駐日內瓦辦事處長李冠德等人亦隨行陪同訪團。

韓國瑜表示，特別感謝友邦長期在聯合國及相關國際場域為臺灣仗義執言，友邦不畏國際局勢艱困，始終堅定支持臺灣在國際社會中的應享地位和權益。

韓國瑜指出，臺灣擁有強勁的內在動能與創造力，雖地理面積僅占全球萬分之三、人口占全球千分之三，但工業產值卻占全球百分之三，且在食、衣、住、行及半導體等關鍵產業領域，孕育出眾多隱形冠軍，展現非凡國際競爭力與永續發展潛力。

韓國瑜期盼友邦未來持續在聯合國體系中為臺灣發聲，爭取更多國際支持與認同，並共同捍衛民主、自由與永續發展等核心價值。

訪團團長瓜地馬拉駐聯合國常任代表卡利表示，訪團成員所屬國家與臺灣長期維持堅定邦誼，彼此共享自由、民主、人權等普世價值，並持續於聯合國場域中，與臺灣並肩合作成為國際社會中的良善力量，共同因應日益複雜的全球挑戰。

卡利分享此行見聞，盛讚臺灣展現高度創新價值、強勁經濟實力，以及完善優質的醫療體系。他也說，各友邦將持續與臺灣在公共衛生、農業、女性賦權、教育等領域深化合作，推動雙邊關係更上一層樓。

卡利提到，此行主要目的在於取得臺灣第一手資訊，以強化友邦於聯合國體系中支持臺灣之相關論述，並承諾將與臺灣其他友邦密切合作，持續在聯合國及其專門機構中為臺灣發聲，協助臺灣參與國際組織，拓展國際空間。

雙方互贈禮品後，隨即展開午宴交流。席間，韓國瑜及立委與訪賓分別就臺灣遭遇天災時應變之韌性、公衛醫療發展、資訊安全、人工智慧、南島民族交流、農業合作、氣候變遷及工業成就等多項議題進行交流。接見與午宴歷約1小時30分，氛圍輕鬆融洽，賓主盡歡。

