丹娜絲風災善款　綠委邀三重宮廟聯合捐款110萬

中南部遭風災重創仍在復原中，民進黨立委李坤城今天邀集11間三重地區宮廟共同聯合捐款新台幣110萬元。李坤城表示，盼災民能早日回歸正常生活。衛福部長邱泰源親自出席活動，向宮廟善舉表達感謝。

颱風丹娜絲7月6日深夜於嘉義布袋登陸，造成中南部多處停水、停電、房屋破損及淹水，許多民眾財產、家園及生活受到影響，亟待協助重建。

衛福部於7月21日開放專戶募款，募款期間至8月20日止，為期1個月。行政院責成衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，統計至8月6日，約2週時間募得超過2萬筆善款、累計2億9838萬餘元。

李坤城、新北市議員陳啟能今天邀集拱心宮、天后宮、新北市慈恩慈善會、三重果菜市場福德宮、觀世竹山寺、興協宮、碧華寺、義天宮、玄帝宮、合福福德宮、宏聖宮等11間宮廟舉行聯合捐款活動。李坤城自掏腰包10萬元，其餘11間宮廟則聯合捐款110萬元，李坤城辦公室會後透過新聞稿轉述活動。

李坤城表示，災害來襲時，民眾生命與家園首當其衝，除了政府的救災行動外，民間資源的即時投入更顯珍貴，所以他特別感謝三重11間宮廟秉持宗教慈悲為懷、悲天憫人的精神，在第一時間伸出援手，並盼南部居民感受到三重居民關懷。

李坤城說，希望在眾人齊心協助之下，受風災影響的居民能加速家園重建，早日恢復正常的生活。

邱泰源出席捐款活動，並親自頒發感謝狀給11間宮廟。他表示，三重有很多鄉親來自雲林、嘉義與台南，而他父親是雲林人，自己從小到大都在嘉義生活，對南部也有很深的感情，今天更感受到三重人熱情。

邱泰源說，丹娜絲颱風重創南台灣，政府除全力救災外，也需要民間力量互相幫忙，因此他親自到場向三重宮廟致謝。

商品推薦