韓國瑜接見友邦駐聯合國代表 感謝為台仗義執言
立法院長韓國瑜今天接見「友邦駐日內瓦聯合國暨其他國際組織常任代表訪台團」時表示，感謝友邦長期在聯合國及相關國際場域為台灣仗義執言，期盼友邦未來持續在聯合國體系為台灣發聲，共同捍衛民主、自由與永續發展等核心價值。
立法院長韓國瑜今天在國民黨立委林倩綺、民進黨立委沈伯洋、民眾黨立委劉書彬等人陪同下，接見及款宴「友邦駐日內瓦聯合國暨其他國際組織常任代表訪台團」團長、瓜地馬拉駐日內瓦代表團大使卡利（José Francisco Calí Tzay）一行。
韓國瑜表示，特別感謝友邦長期在聯合國及相關國際場域為台灣仗義執言，不畏國際局勢艱困，始終堅定支持台灣在國際社會中的應享地位和權益。
韓國瑜指出，台灣擁有強勁的內在動能與創造力，雖地理面積僅占全球萬分之3、人口占全球千分之3，但工業產值卻占全球百分之3，且在食、衣、住、行及半導體等關鍵產業領域，孕育出眾多隱形冠軍，展現非凡國際競爭力與永續發展潛力。
韓國瑜強調，期盼友邦未來持續在聯合國體系中為台灣發聲，爭取更多國際支持與認同，並共同捍衛民主、自由與永續發展等核心價值。
卡利致詞時說明，訪團成員所屬國家與台灣長期維持堅定邦誼，彼此共享自由、民主、人權等普世價值，並持續於聯合國場域中，與台灣並肩合作成為國際社會中的良善力量，共同因應日益複雜的全球挑戰。
卡利提到，各友邦將持續與台灣在公共衛生、農業、女性賦權、教育等領域深化合作，推動雙邊關係更上一層樓。此行主要目的在於取得台灣第一手資訊，以強化友邦於聯合國體系中支持台灣的相關論述，並承諾將與台灣其他友邦密切合作，持續在聯合國及其專門機構中為台灣發聲，協助台灣參與國際組織，拓展國際空間。
