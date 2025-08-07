快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

未落實颱風避風命令還卸責 監委糾正漁業署建議向新北學習

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院。（本報資料照片）
監察院。（本報資料照片）

農業部颱風期間漁船進港及船員避風處理原則」規定，地方政府發布避風命令時，總噸位100以下漁船之全數船員應立即上岸避風。監察院指出，農業部漁業署未能有效協助地方政府落實該命令，還卸責於地方政府，因此糾正漁業署；調查的監委也說，建議漁業署可學習並參考新北市政府成功經驗，協助各地方政府改善漁港設施。

監察院指出，台灣在去年歷經多個颱風接連襲擊，其中強颱「凱米」、「山陀兒」及「康芮」登陸，造成嚴重災損與人員傷亡。依漁業署資料，「山陀兒」颱風期間，轄內有漁港的19個縣市中有15縣市發布避風命令；「凱米」及「康芮」颱風期間，更是19個縣市都發布避風命令。

監察委員紀惠容、王幼玲調查發現，儘管地方政府已依規發布避風命令，但仍有不少漁工在颱風期間未能真正撤離。漁業署對問題反應消極，稱其職責僅限於彙整地方政府回報資訊，未有效監督漁工是否安全撤離。所有統計報表顯示，全數上岸安置，完全與事實不符。

兩位監委指出，漁船船員未依規定上岸避風，或執意返回船上，已涉嫌違反災害防救法規定，海巡人員可依法對違規者逕行開立舉發單，並移送地方政府處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；有關漁船船員生命安全與健康，可能涉及違反多項國際人權義務。

兩位監委認為，漁業署未能協助地方解決執行困難，對於漁工未撤離情況也推諉責任，顯示管理上重大疏失；漁業署面對漁業條件及極端氣候變化，沒有有效整合各地漁港的避風條件，對於現行標準的執行困難也漠不關心，甚至稱將廢止避風處理原則，顯示出消極的回應態度。

監察院表示，漁業署應加強協調各地方政府，調整並制定規範透明、可操作的避風標準。專家建議，政府的策略首先應強化港口的防護能力，提高漁港靜穩度，再根據科學數據研擬適當的留守人員規範。

兩位監委也說，漁業署可學習並參考新北市政府在提升漁港防災能力方面的成功經驗，協助各地方政府改善漁港設施，提高全國漁港防災能力，並制定符合現實需求的漁船避風作業標準。

停泊離島七美漁港避風的漁船近期隨海浪搖晃，港邊風聲颼颼叫。圖為漁港示意圖。記者石秀華／翻攝
停泊離島七美漁港避風的漁船近期隨海浪搖晃，港邊風聲颼颼叫。圖為漁港示意圖。記者石秀華／翻攝

颱風 監委 災損 海巡 科學 漁業署 監察院 農業部 極端氣候

延伸閱讀

未落實監督颱風漁工安全撤離 監院糾正漁業署

颱風致災損 勞動部公告庇護工場可申請裝潢、設備補助

熱帶低壓形成！颱風論壇：有機會朝台灣接近且強度不弱

又有颱風？ 今「立秋」熱爆紫外線強 注意菲東及南海熱帶系統發展

相關新聞

王義川諷盧秀燕勘災化妝 王鴻薇向NCC檢舉：還能裝睡？

綠委王義川在節目中討論台中市長盧秀燕勘災使用的化妝品粉底液大作文章，引發熱議。國民黨立委王鴻薇表示，這樣歧視女性及妨害風...

與盧秀燕「擺拍」？母無端遭綠側翼羞辱 羅智強怒批：賴清德帶頭掀仇恨

有綠色側翼粉專貼出台中市長盧秀燕勘災時抱著一名婦人畫面，質疑是「擺拍演員」，還問是「羅小強的誰？」暗指該名婦人是國民黨立...

盧秀燕訪澳拜訪新南威爾斯州議會 讚「跨黨派聯盟取得穩定多數」

台中市長盧秀燕5日晚間出訪澳洲，今天一早拜訪新南威爾斯州議會，會面上議院議長Ben Franklin、副議長Rod Ro...

未落實颱風避風命令還卸責 監委糾正漁業署建議向新北學習

依農業部「颱風期間漁船進港及船員避風處理原則」規定，地方政府發布避風命令時，總噸位100以下漁船之全數船員應立即上岸避風...

卓冠廷挺王義川 批民進黨性平部亂扣「厭女台派」帽子

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」。不過，民進黨發言人卓冠廷在臉書力挺...

帶頭「羞辱女性首長」？藍營怒轟王義川：向盧秀燕、所有女性道歉

台中市長盧秀燕日前勘災照片妝容，遭民進黨立委王義川在政論節目上嘲諷，大酸用2400元的粉底液「防水到連風雨都不怕」。花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。