未落實颱風避風命令還卸責 監委糾正漁業署建議向新北學習

依農業部「颱風期間漁船進港及船員避風處理原則」規定，地方政府發布避風命令時，總噸位100以下漁船之全數船員應立即上岸避風。監察院指出，農業部漁業署未能有效協助地方政府落實該命令，還卸責於地方政府，因此糾正漁業署；調查的監委也說，建議漁業署可學習並參考新北市政府成功經驗，協助各地方政府改善漁港設施。

監察院指出，台灣在去年歷經多個颱風接連襲擊，其中強颱「凱米」、「山陀兒」及「康芮」登陸，造成嚴重災損與人員傷亡。依漁業署資料，「山陀兒」颱風期間，轄內有漁港的19個縣市中有15縣市發布避風命令；「凱米」及「康芮」颱風期間，更是19個縣市都發布避風命令。

監察委員紀惠容、王幼玲調查發現，儘管地方政府已依規發布避風命令，但仍有不少漁工在颱風期間未能真正撤離。漁業署對問題反應消極，稱其職責僅限於彙整地方政府回報資訊，未有效監督漁工是否安全撤離。所有統計報表顯示，全數上岸安置，完全與事實不符。

兩位監委指出，漁船船員未依規定上岸避風，或執意返回船上，已涉嫌違反災害防救法規定，海巡人員可依法對違規者逕行開立舉發單，並移送地方政府處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；有關漁船船員生命安全與健康，可能涉及違反多項國際人權義務。

兩位監委認為，漁業署未能協助地方解決執行困難，對於漁工未撤離情況也推諉責任，顯示管理上重大疏失；漁業署面對漁業條件及極端氣候變化，沒有有效整合各地漁港的避風條件，對於現行標準的執行困難也漠不關心，甚至稱將廢止避風處理原則，顯示出消極的回應態度。

監察院表示，漁業署應加強協調各地方政府，調整並制定規範透明、可操作的避風標準。專家建議，政府的策略首先應強化港口的防護能力，提高漁港靜穩度，再根據科學數據研擬適當的留守人員規範。

兩位監委也說，漁業署可學習並參考新北市政府在提升漁港防災能力方面的成功經驗，協助各地方政府改善漁港設施，提高全國漁港防災能力，並制定符合現實需求的漁船避風作業標準。 停泊離島七美漁港避風的漁船近期隨海浪搖晃，港邊風聲颼颼叫。圖為漁港示意圖。記者石秀華／翻攝

