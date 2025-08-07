快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

卓冠廷挺王義川 批民進黨性平部亂扣「厭女台派」帽子

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王義川（左二）疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」。不過，民進黨發言人卓冠廷（右二）在臉書力挺王義川表示，在這件事情上直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，這樣亂扣帽子。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王義川（左二）疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」。不過，民進黨發言人卓冠廷（右二）在臉書力挺王義川表示，在這件事情上直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，這樣亂扣帽子。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」。不過，民進黨發言人卓冠廷在臉書力挺王義川表示，在這件事情上直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，這樣亂扣帽子，性平部是把自己當網友了嗎？絕不支持這種毫無高度跟專業的切割。

盧秀燕勘災時底妝服貼不掉妝，被外界質疑作秀，王義川日前於政論節目上嘲諷說「（粉底液）一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣怎樣的」。民進黨性別平等事務部今天臉書表示，「我們不要厭女的台派」。

卓冠廷表示，絕不支持性平部這種毫無高度跟專業的切割。王義川在政論節目的談話，各界有討論，他都尊重，但民進黨性平部沒有給當事人說明的機會，就在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川，更扣上「厭女台派」大帽子。

卓冠廷指出，完整的影片大家如果看過，感受不一定相同，姑且不論是不是斷章取義，也不論包含王義川在內的所有人都可以學習變更好；請問，性平部依照民進黨內部流程開調查會議，並讓王義川親自說明，再依狀況處置，會是一件困難的事嗎？

卓冠廷說，王義川每天在議題上大戰藍白，身上挨的刀槍還不夠多嗎？性平部因為被網友批評，尚未徵詢過當事人任何意見就切割，未審先判的態度，不會讓黨公職心寒嗎？不要厭女，應當是超越台派與否的社會共識，他支持，但不能亂扣帽子。

性別 王義川 民進黨 卓冠廷 盧秀燕

延伸閱讀

帶頭「羞辱女性首長」？藍營怒轟王義川：向盧秀燕、所有女性道歉

王義川諷盧秀燕勘災化妝 民進黨性平部發聲：不要厭女的台派

王義川諷盧秀燕勘災化妝 王鴻薇向NCC檢舉：還能裝睡？

影／王義川諷盧秀燕粉底液 廖偉翔酸：民進黨兩性平權只是虛偽假象

相關新聞

王義川諷盧秀燕勘災化妝 王鴻薇向NCC檢舉：還能裝睡？

綠委王義川在節目中討論台中市長盧秀燕勘災使用的化妝品粉底液大作文章，引發熱議。國民黨立委王鴻薇表示，這樣歧視女性及妨害風...

與盧秀燕「擺拍」？母無端遭綠側翼羞辱 羅智強怒批：賴清德帶頭掀仇恨

有綠色側翼粉專貼出台中市長盧秀燕勘災時抱著一名婦人畫面，質疑是「擺拍演員」，還問是「羅小強的誰？」暗指該名婦人是國民黨立...

盧秀燕訪澳拜訪新南威爾斯州議會 讚「跨黨派聯盟取得穩定多數」

台中市長盧秀燕5日晚間出訪澳洲，今天一早拜訪新南威爾斯州議會，會面上議院議長Ben Franklin、副議長Rod Ro...

未落實颱風避風命令還卸責 監委糾正漁業署建議向新北學習

依農業部「颱風期間漁船進港及船員避風處理原則」規定，地方政府發布避風命令時，總噸位100以下漁船之全數船員應立即上岸避風...

卓冠廷挺王義川 批民進黨性平部亂扣「厭女台派」帽子

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」。不過，民進黨發言人卓冠廷在臉書力挺...

帶頭「羞辱女性首長」？藍營怒轟王義川：向盧秀燕、所有女性道歉

台中市長盧秀燕日前勘災照片妝容，遭民進黨立委王義川在政論節目上嘲諷，大酸用2400元的粉底液「防水到連風雨都不怕」。花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。