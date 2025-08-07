卓冠廷挺王義川 批民進黨性平部亂扣「厭女台派」帽子

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」。不過，民進黨發言人卓冠廷在臉書力挺王義川表示，在這件事情上直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，這樣亂扣帽子，性平部是把自己當網友了嗎？絕不支持這種毫無高度跟專業的切割。

盧秀燕勘災時底妝服貼不掉妝，被外界質疑作秀，王義川日前於政論節目上嘲諷說「（粉底液）一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣怎樣的」。民進黨性別平等事務部今天臉書表示，「我們不要厭女的台派」。

卓冠廷表示，絕不支持性平部這種毫無高度跟專業的切割。王義川在政論節目的談話，各界有討論，他都尊重，但民進黨性平部沒有給當事人說明的機會，就在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川，更扣上「厭女台派」大帽子。

卓冠廷指出，完整的影片大家如果看過，感受不一定相同，姑且不論是不是斷章取義，也不論包含王義川在內的所有人都可以學習變更好；請問，性平部依照民進黨內部流程開調查會議，並讓王義川親自說明，再依狀況處置，會是一件困難的事嗎？

卓冠廷說，王義川每天在議題上大戰藍白，身上挨的刀槍還不夠多嗎？性平部因為被網友批評，尚未徵詢過當事人任何意見就切割，未審先判的態度，不會讓黨公職心寒嗎？不要厭女，應當是超越台派與否的社會共識，他支持，但不能亂扣帽子。

