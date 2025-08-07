帶頭「羞辱女性首長」？藍營怒轟王義川：向盧秀燕、所有女性道歉

台中市長盧秀燕日前勘災照片妝容，遭民進黨立委王義川在政論節目上嘲諷，大酸用2400元的粉底液「防水到連風雨都不怕」。花蓮藍營回嗆，民進黨過去大力推動性平法案、女權保障，如今自家立委卻帶頭羞辱女性首長妝容，呼籲王義川應立即公開向盧市長與所有女性道歉。

近日王義川在政論節目調侃盧秀燕勘災化全妝，「化妝品是哪個牌子？防水到連風雨都不怕」、「這小小一罐精華液，竟要2400元」等，引起網友憤慨，「2400粉底液有犯罪嗎？」、「很多高中生用的都沒這麼便宜」，還有網友坦言「是不喜歡盧秀燕，但雅詩蘭黛一瓶粉底液2400拿來說嘴，王義川是想再多得罪多少女生啊？」

對此，國民黨花蓮縣議會黨團反諷，原來勘災不重要，粉底液才是國家機密，民進黨立委看不到政策、看不到災民，唯一看到的，是市長臉上的粉底液，更建議王義川乾脆轉職成美妝部落客，改名叫「民主妝品教父」，不但可以評論粉底色號，還能推動「抗中保台定妝噴霧」，這才是綠營創新。

黨團發言人吳建志表示，當年民進黨大力推動性平法案、女權保障，如今自己的立委卻帶頭羞辱女性首長的妝容，是低級的性別歧視，呼籲民進黨性平處應該要出面譴責。「政治該論事，不該論妝」，黨團強烈譴責王義川的性別羞辱言論。

黨團呼籲，王義川應立即公開向盧秀燕與所有女性道歉，民進黨應啟動紀律調查與性平教育輔導，避免再有高層發言汙辱女性，民主政治應回歸政策辯論，而非低俗羞辱、膚淺對話。更拜託民進黨政府，下次若沒政策能講，請至少化點「民主素養的妝」，別再講出讓人民難堪的笑話。 民進黨立委王義川嘲諷台中市長盧秀燕，大酸用2400元的粉底液「防水到連風雨都不怕」。本報資料照片

