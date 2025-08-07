帶頭「羞辱女性首長」？藍營怒轟王義川：向盧秀燕、所有女性道歉

快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣議會黨團發言人、縣議員吳建志呼籲立委王義川應立即公開向台中市長盧秀燕與所有女性道歉。本報資料照片
國民黨花蓮縣議會黨團發言人、縣議員吳建志呼籲立委王義川應立即公開向台中市長盧秀燕與所有女性道歉。本報資料照片

台中市長盧秀燕日前勘災照片妝容，遭民進黨立委王義川在政論節目上嘲諷，大酸用2400元的粉底液「防水到連風雨都不怕」。花蓮藍營回嗆，民進黨過去大力推動性平法案、女權保障，如今自家立委卻帶頭羞辱女性首長妝容，呼籲王義川應立即公開向盧市長與所有女性道歉。

近日王義川在政論節目調侃盧秀燕勘災化全妝，「化妝品是哪個牌子？防水到連風雨都不怕」、「這小小一罐精華液，竟要2400元」等，引起網友憤慨，「2400粉底液有犯罪嗎？」、「很多高中生用的都沒這麼便宜」，還有網友坦言「是不喜歡盧秀燕，但雅詩蘭黛一瓶粉底液2400拿來說嘴，王義川是想再多得罪多少女生啊？」

對此，國民黨花蓮縣議會黨團反諷，原來勘災不重要，粉底液才是國家機密，民進黨立委看不到政策、看不到災民，唯一看到的，是市長臉上的粉底液，更建議王義川乾脆轉職成美妝部落客，改名叫「民主妝品教父」，不但可以評論粉底色號，還能推動「抗中保台定妝噴霧」，這才是綠營創新。

黨團發言人吳建志表示，當年民進黨大力推動性平法案、女權保障，如今自己的立委卻帶頭羞辱女性首長的妝容，是低級的性別歧視，呼籲民進黨性平處應該要出面譴責。「政治該論事，不該論妝」，黨團強烈譴責王義川的性別羞辱言論。

黨團呼籲，王義川應立即公開向盧秀燕與所有女性道歉，民進黨應啟動紀律調查與性平教育輔導，避免再有高層發言汙辱女性，民主政治應回歸政策辯論，而非低俗羞辱、膚淺對話。更拜託民進黨政府，下次若沒政策能講，請至少化點「民主素養的妝」，別再講出讓人民難堪的笑話。

民進黨立委王義川嘲諷台中市長盧秀燕，大酸用2400元的粉底液「防水到連風雨都不怕」。本報資料照片
民進黨立委王義川嘲諷台中市長盧秀燕，大酸用2400元的粉底液「防水到連風雨都不怕」。本報資料照片

