立院朝野協商邀卓榮泰打詐成效專案報告 政院反對未果

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨團總召黃國昌（右二）今天針對是否邀請行政院院長率同相關部會首長就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」進行專案報告並備質詢，邀集朝野黨團協商。記者胡經周／攝影
民眾黨團總召黃國昌（右二）今天針對是否邀請行政院院長率同相關部會首長就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」進行專案報告並備質詢，邀集朝野黨團協商。記者胡經周／攝影

台中豐原7月發生一家5口命案，民眾黨立法院黨團先前提案，建請行政院卓榮泰進行打詐專報。民眾黨團總召黃國昌今天召集協商，朝野黨團未能達成共識，行政院也表達無此意願，後續將依照相關規定送院會處理。

民眾黨團先前在院會提案，建請卓榮泰率同相關部會就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」進行專案報告，黃國昌下午就此召集協商。

民眾黨立委林國成說，此案沒有任何政治性，希望朝野黨團冷靜探討，我國詐騙橫行卻越打越詐，「立法院該給的預算給了、該修的法律也修了，台灣人民都看在眼裡也痛在心裡」，全世界都認為台灣是詐騙之島，民眾黨團感到非常不服氣，因此提案建請卓榮泰進行專案報告。

林國成強調，民進黨政府不能迴避責任，打詐必須提升到國安層次，透過行政院長親自督導，如此才能真正落實打詐工作。

民進黨團書記長陳培瑜表示，台灣人民深受詐騙困擾，相關修法跟預算陸續到位，而行政院當然必須積極推進，不過民眾黨團多次在院會提案，都是邀請卓榮泰進行專案報告，其實在各常設委員會就能做到，光是本屆立法院就有七次打詐相關報告，橫跨財政、交通、司法及法制及內政委員會，所有立委也都能對此表達關心。

陳培瑜質疑，在野黨要求行政院長專案報告，難道是想要架空立法院委員會，還是要否定各該召委安排的議程，針對多項主題的院會專案報告，民進黨團要求一併討論處理，並且由立法院長韓國瑜親自主持，再來決定卓榮泰要報告幾次，對於議題推進也才有實質幫助。

國民黨團書記長王鴻薇表示，詐騙是台灣人民的痛，最近也很多社會事件，她本人身為區域立委，三不五時就接到陳情，今年上半年詐騙金額創下新高，光是一個月的金額就將近百億，在野黨邀請卓榮泰進行專案報告，不僅說明相關預算如何執行，也能檢視打詐新四法是否有窒礙難行之處，這些都是國人普遍擔心的事情。

王鴻薇說，國民黨團認為詐騙極為嚴重，甚至已經到謀財害命的地步，立委基於職責本來就有提案權利，行政院長也有義務到國會進行專案報告。

不過，行政院副秘書長李國興說明，過往在施政總質詢、總預算詢答，或者委員會相關議程，朝野立委都會監督打詐相關事宜，因此建議援用相同方式辦理即可，「以往在各場合都有相同關切，建議以這種方式處理。」

眼見行政部門與朝野黨團未能達成共識，擔任會議主席的黃國昌裁示，本日協商無法取得共識，後續依照立法院職權行使法相關規定送院會處理。

詐騙 打詐 朝野 詐欺 行政院 卓榮泰 民眾黨 民進黨 國民黨 立法院職權行使法

