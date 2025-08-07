卓榮泰昨為風災特別條例拜會韓國瑜 盼立院速通過別再加碼

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（右）。圖／行政院提供

行政院會今天通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，經費上限為560億元，將送立法院審議。行政院指出，行政院長卓榮泰昨天為此拜訪立法院長韓國瑜，盼朝野黨團支持，加速重建；此外，卓榮泰也向韓國瑜說明，「韌性特別預算」已經編好，但因為擔心美方的232條款會讓原本預算規模不足，若沒有再調整才會送立院審議。

行政院發言人李慧芝轉述指出，卓榮泰院會中提到，災情不斷擴大，現行災害防救法相關規定的復原經費不足，有必要提出風災特別條例草案，他昨天已拜會立法院，並獲得韓國瑜承諾會以最快速度將風災特別條例納入議程安排，未來條例三讀通過後，政院也會儘速提出特別預算。

據轉述，卓榮泰在拜換韓國瑜時，特別提及這次的災後重建預算都是經過政院審慎評估，希望立院不要再加碼。

此外，針對「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，卓榮泰也表示，預算都已經編好，但由於與美方的談判仍持續再進行，局勢還有可能改變，也可能會232條款而有所調整，擔心原本的預算規模會不足，所以會緩一緩再送入立院審議。

朝野 災後 韓國瑜 卓榮泰 行政院 立法院 復原重建 丹娜絲颱風

