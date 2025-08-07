陸駐英使館批強生訪台 外交官員：被挺台訊號踩痛腳
英國前首相強生日前訪台於論壇促民主團結挺台，大陸駐英國大使館批「胡言亂語」。外交官員今天表示，大陸被強生的挺台訊號踩到痛腳，訴諸「戰狼外交」語言，而強生發言明示大陸破壞現狀，凸顯台灣為良善力量的存在。
英國前首相強生（Boris Johnson）5日出席凱達格蘭論壇發表演說，並於記者會談及英國承認巴勒斯坦等國際議題。大陸駐英國大使館發言人6日於官網聲明，強生把台灣問題與巴勒斯坦問題相提並論，是「胡言亂語，荒唐至極」，並稱強生「不顧陸方堅決反對竄訪台灣，並發表極不負責任的言論予以強烈譴責」。
外交官員指出，陸方發布聲明的反應，顯示強生訪台釋放的挺台訊號與發言直踩大陸痛腳，迫使大陸只能再度訴諸「戰狼外交」語言，流於情緒性恐嚇及脅迫，對大陸負面的國際形象恐怕只是提油救火。
對於強生在記者會上說明，若大陸試圖以武力片面改變台灣憲法地位，對世界、大陸自身都是徹底災難。外交官員解讀，強生明示大陸才是試圖破壞台海和平穩定現狀的一方，而台灣人民希望的是保護現狀、和平解決問題，顯示大陸是國際秩序和區域情勢破壞者，凸顯台灣做為國際社會良善力量的存在。
今年凱達格蘭論壇有來自美國、日本、歐洲、印太地區等10國、12名政要及學者專家與會，法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）也出席發表演說，議程聚焦「印太區域安全」、「全社會防衛策略」、「經濟科技與產業外交戰略整合」。
外交官員表示，今年的議程設計與講者安排別具巧思，加以英、法兩國在內的國際貴賓釋出明確挺台訊號，強調台灣在全球體系中的關鍵角色，讓這屆論壇在社會各界引發熱烈關注與迴響。
外交官員提到，部長林佳龍高度重視「凱達格蘭論壇」與「玉山論壇」2大年度國際論壇，自籌備初期就多次主持部內會議，親自定案論壇主軸，並擬定「因應大陸混合戰」、「海底電纜破壞風險」以及「台灣在全球AI生態系角色」等議題，展現台灣在全球關鍵議題上可積極參與並貢獻世界。
外交官員強調，林佳龍這次拍板力邀強生和戴扈傑參與論壇並發表專題演講，不僅是回應並感謝英、法兩國對台灣日益增加的重視，也盼持續深化合作、攜手維護印太區域和平穩定。
懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
