民眾黨團提案要卓榮泰報告打詐　朝野協商無共識

中央社／ 台北7日電

民眾黨團提案邀行政院卓榮泰到立法院專案報告打詐2.0執行成效，民眾黨團總召黃國昌今天就此案召集協商，國民黨團表示支持，民進黨團則質疑，一再要求行政院長專案報告，是想架空委員會。最後協商無共識，交付院會處理。

民眾黨立法院黨團提出討論事項提案，鑒於台灣詐騙橫行，希望立法院會作成決議，「邀請行政院院長率同相關部會首長就『新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效』進行專案報告並備質詢」。此提案在7月4日立法院會中決議，交付黨團協商。

黃國昌下午召集黨團協商。民眾黨立委林國成說，此提案沒有任何政治意味，因為台灣詐騙橫行、越打越詐，立法院該給的預算給了、該修的法也修了，台中一家5口仍因詐騙受害走上絕路。卓榮泰應到立院專案報告，打詐也要提升到國安層次。

民進黨團書記長陳培瑜表示，國民黨團、民眾黨團就各式主題，多次提案要求卓榮泰到立院專案報告，難道想架空委員會。民眾黨團過去幾次主持的協商，甚至認為協商沒共識，不用經過立法院長韓國瑜協商，就能直接到院會表決。

陳培瑜說，是否今天協商沒共識，8日就要送到院會處理，她要鄭重提出抗議，並要求盤點藍、白提案的院長專報，是否可請韓國瑜一併協商，到底要請卓榮泰做幾次專案報告，否則所有委員會都不用運作。

國民黨團書記長王鴻薇表示，今年打詐預算新台幣74億元，去年打詐新四法也已上路，但實際上打詐件數、金額都在飆升，卓榮泰此時到立法院報告，可說明預算怎麼執行，是否有窒礙難行需修法補強的，這些都很理所當然，也是全民所關心的。

王鴻薇說，如果請卓榮泰來立法院會專案報告就是架空委員會，「我不懂這是什麼邏輯死亡」，反過來說，難道民進黨團是要弱化院會的功能嗎，為何百般阻撓。國民黨團認為詐騙極為嚴重，立委本來就有權利要求，卓榮泰也有義務到立院專案報告。

黃國昌表示，如果希望由韓國瑜協商，請民進黨團向院長發出請求。依立法院議事規則，委員會協商結束後，本來就可照議事規則處理，從前立法院長蘇嘉全開始到今天都沒改變，他也向院長、立法院秘書長周萬來再三確認過。委員會的報告跟院會的報告層次完全不同，對議事運作有基本認識的人，都不會產生混淆。

出席協商的行政院副秘書長李國興說，考量以往在總質詢、總預算詢答、委員會開會時，立委都會監督行政團隊打詐相關事宜，建議可以援例辦理。

黃國昌最後表示，協商顯然不會有共識，後續就依照立法院職權行使法相關規定，送院會處理。陳培瑜則說，民進黨團會要求韓國瑜協商，不贊成直接送院會。

