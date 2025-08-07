王義川諷盧秀燕勘災化妝 民進黨性平部發聲：不要厭女的台派

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
王義川諷盧秀燕2400元粉底液，民進黨性平部譴責表示，我們不要厭女的台派。圖／聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕勘災時底妝服貼不掉妝，被外界質疑作秀，民進黨立委王義川日前於政論節目上嘲諷說「（粉底液）一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣怎樣的」。民進黨性別平等事務部今天臉書表示，「我們不要厭女的台派」。

民進黨性平部表示，性別平等的信念不分黨派，超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。外貌羞辱是最膚淺的攻擊，只是以父權體制的框架攻擊女性。不知道化妝品價格、不知道持妝效果的男性，無法同理女性為了維持容貌必須付出多少額外成本；女性卻又在必須依照社會主流的要求維持形象的同時，被迫接受男性的指教。

民進黨性平部指出，評論勘災照片是否擺拍作秀、女性政治人物有沒有在做事，是一個政治人物適格性與專業能力的問題，但評論政治人物的專業能力，請從政治專業的角度與高度切入，而非以「厭女言論」作為攻擊，否則不但沒有打到重點，反而模糊整個問題的焦點。

民進黨性平部表示，嚴厲譴責王義川，建立包含性別平等的台派認同刻不容緩，女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教。距離真正的性別平等還有一段距離，感謝這幾天對民進黨與性平部愛之深責之切的朋友們，請跟著它們一起繼續努力。

民進黨性平部指出，藍白也別見獵心喜，自己的孩子會自己教，並要藍白先處理藍委傅崐萁、陳雪生、鄭正鈐、邱臣遠等性騷擾行為人，再來跟民進黨聊性平。

性別 擺拍 民進黨 王義川 化妝品 盧秀燕

