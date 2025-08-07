與盧秀燕「擺拍」？母無端遭綠側翼羞辱 羅智強怒批：賴清德帶頭掀仇恨

有綠色側翼粉專貼出台中市長盧秀燕勘災時抱著一名婦人畫面，質疑是「擺拍演員」，還問是「羅小強的誰？」暗指該名婦人是國民黨立委羅智強母親。羅智強怒批，政治攻擊竟然卑劣到連老人家都不放過，攻擊他母親的留言已全部蒐證，絕不姑息。

羅智強表示，政治起碼要有人性賴清德發動的大罷免，點燃了全台灣仇恨的惡火。他在該側翼粉專貼文底下留言「盧秀燕市長抱的女士，我並不認識。但你們踩著別人的悲傷，說她是擺拍演員，你們最好先去學會怎麼寫『人性』兩個字！至於底下那些攻擊我母親的留言，我已全部截圖蒐證。羞辱我，我可以忍，羞辱我母親，我絕不姑息！」

羅智強表示，政治攻擊竟然卑劣到連老人家都不放過，這就是賴清德帶頭掀起的仇恨文化。這就是大罷免給台灣帶來的最大傷痕。台灣人民在7月26日已經用25：0狠狠教訓了民進黨，這是台灣人用善良和智慧，向大惡罷的仇恨大聲說不，但這也是他為什麼這麼痛恨賴清德發動的大惡罷。

羅智強說，過去將近一年的時間，類似這個綠色側翼的羞辱無所不在，所有在野黨立委就是在這種仇恨式的霸凌裡，一步一步、咬牙走過來。他們個人受的傷不算什麼；但最心痛的是看到整個台灣社會，被賴清德帶向仇恨的深淵。有這樣的領導人，是台灣最大的悲哀。

