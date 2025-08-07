烏克蘭國會議員來訪 賴總統表達堅定與烏國站在一起

賴清德總統7日上午接見「烏克蘭跨黨派國會議員訪問團」，他表示，20年來烏克蘭國會跨黨派議員首度組團來訪，不僅象徵臺烏兩國友誼升級，也彰顯對自由與和平的共同追求，臺灣堅定地和烏克蘭人民站在一起。

訪賓一行尚包括烏克蘭國會議員克魯科（Ivan Krulko）、盧晨科（Valeriy Lunchenko）、芭布羅斯嘉（Solomiia Bobrovska）、邦達（Mykhailo Bondar）、盧布山斯基（Andrii Lopushanskyi）、尤羅希（Sviatoslav Yurash）等，由外交部長林佳龍陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時說，歡迎克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）議員第三次來臺，此次也是20年來烏克蘭國會跨黨派議員首度組團來訪，不僅象徵臺烏兩國友誼升級，也彰顯彼此對追求自由與和平有共同的堅持，意義非凡。

賴總統指出，臺灣和烏克蘭雖然距離遙遠，但不僅共同追求自由、民主與人權的價值，也同樣站在第一線，共同對抗威權主義勢力的擴張。因此，臺灣堅定地和烏克蘭人民站在一起，自俄羅斯侵略烏克蘭以來，臺灣積極運用政府預算和民間善款，提供烏克蘭人道援助，推動水電、醫療、學校等基礎設施的重建計畫。

賴總統進一步指出，臺灣也和捷克、波蘭、愛沙尼亞、立陶宛等友好國家合作，提供烏克蘭所需的各項援助；要向世界展現，理念相近的民主國家唯有團結合作，才能克服種種的威脅與挑戰。

賴總統說，目前雖然臺烏官方往來有限，但期待未來雙方在政府、國會、產業和民間社會各層面的交流，能夠大幅提升；在經貿投資、先進科技、人才培育等領域的合作，也能進一步加強。

賴總統表示，期盼這場不理性、完全沒有正當性的戰爭能迅速結束，讓烏克蘭人民早日脫離戰爭的傷害。並強調，未來臺灣很樂意與國際社會合作，協助烏克蘭的重建與發展。最後，總統再次感謝各位議員來訪，為兩國關係締造新的里程碑。

克尼茨基議員致詞時表示，今日會晤是歷史性的時刻，充分印證臺灣對臺烏關係的高度重視，對雙邊關係發展具有重要意義。臺灣與烏克蘭的國家目標一致，雙方皆致力於捍衛民主免於威權主義的擴張，並期盼確保國家自我認同以及主權與領土的完整。

克尼茨基提到，烏克蘭正在進行一場非常艱難的戰役，除對抗俄羅斯以收復被非法侵占的領土，更是一場守護民主價值、抵抗俄羅斯專制壓迫的戰爭。臺灣同樣也在抵抗來自中國大陸威權主義的擴張，以及其企圖壓抑臺灣人民生活在自由、尊重人權國度的渴望。任何傷害或是對臺灣自由的侵略都是不可接受的。

克尼茨基說，訪團今日到訪印證雙方對於未來的民主世界有共同願景，也瞭解民主世界的價值與利益必須透過政治、外交與軍事等各層面堅定捍衛，相信相互交流將促進雙方走向更美好與建設性的未來。

