盧秀燕訪澳拜訪新南威爾斯州議會 讚「跨黨派聯盟取得穩定多數」

台中市長盧秀燕5日晚間出訪澳洲，今天一早拜訪新南威爾斯州議會，會面上議院議長Ben Franklin、副議長Rod Roberts與友台小組主席Anthony Roberts等人；盧特別提到，澳洲議會長期以跨黨派聯盟形式取得穩定多數，民主國家須要透過論辯取得共識。

盧秀燕5日深夜從桃園機場出發，展開6天的參訪之旅，除了拓展城市外交，也參訪澳洲的會展中心、圖書館、美術館等建設，為台中會展中心和綠美圖取經，此外也會觀摩澳洲煤電廠轉型狀況，未來可做為台中火力發電廠的參考。

盧秀燕昨天參訪新南威爾斯美術館，今天上午繼續留在新南威爾斯，一早在駐雪梨辦事處長吳正偉陪同下，與Ben Franklin等人舉行早茶會，原定時間30分鐘，由於雙方積極交換意見，講了快1小時還停不下來。

盧秀燕表示，台灣與澳洲是理念相近的民主國家，感謝州議會對台灣的友好與支持，也希望藉由城市互訪，因應全球經濟挑戰；盧也為台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、國際民航組織（ICAO）、世界衛生大會（WHA）發聲。

盧秀燕在會中提到，澳洲的朝野互動長期是以跨黨派聯盟的形式，取得議會的穩定多數，民主國家本就需要透過論辯取得共識。州議會也同意，民主制度要容許不同聲音，台灣與澳洲雙方都很重視、珍惜民主，Anthony Roberts以澳洲俗諺比喻，台灣與台中市府是「冬天的朋友」，雪中送炭，不離不棄。

早茶會末尾，盧秀燕邀請澳洲派出代表參加今年到澳洲展出的大墩美展開幕式，也邀請議長Franklin等人親自到訪台中，除了享用道地美食，更感受城市文化與觀光美麗，未來雙方可以在智慧製造、科技融合、永續城市等多方面深化合作。 盧秀燕（右一）與新南威爾斯州議會上議院議長Ben Franklin（右二）、副議長Rod Roberts（右四）、友台小組主席Anthony Roberts（右三）等人合照。圖／台中市政府提供 台中市長盧秀燕（右二）餐訪澳洲新南威爾斯州議會，友台小組主席Anthony Roberts（右一）介紹議會設施。圖／台中市政府提供

