王義川諷盧秀燕勘災化妝 王鴻薇向NCC檢舉：還能裝睡？
綠委王義川在節目中討論台中市長盧秀燕勘災使用的化妝品粉底液大作文章，引發熱議。國民黨立委王鴻薇表示，這樣歧視女性及妨害風化的「政論節目」，國家通訊傳播委員會（NCC）竟然以沒有人檢舉為由沒有動作，縱容綠媒；王鴻薇說， 她已具名向NCC檢舉該節目，NCC還能再裝睡嗎？
王鴻薇在臉書表示，NCC如果一定要有人檢舉才停止裝睡，現在檢舉來了，NCC不要再推拖拉。
王鴻薇說，三立政論節目譏盧秀燕粉底液2400元，在5日節目中，主持人李正皓、王義川拿民進黨代理秘書何博文清淤照與盧秀燕勘災照對比，雙方嘲笑盧秀燕勘災過程整臉全妝，不化妝就是用「雅詩蘭黛粉持久粉底液」一瓶這麼小罐賣2400元。其中立委王義川在節目上還比出各種不雅動作嘲諷。
王鴻薇說，這樣歧視女性、年齡以及妨害風化的「政論節目」內容，已經引起國人公憤，沒想到NCC竟然以沒有人檢舉為由，到現在都沒有任何動作，政府機關這樣縱容綠媒，這樣的行徑更讓國人不能接受。
王鴻薇說，如果欠人檢舉，那就讓王鴻薇來，她已向NCC檢舉，政論節目中，拿女性政治人物化妝來訕笑。內容更有歧視女性與年齡狀況。涉嫌違反。廣播電視法第21條規定。NCC還能再裝睡嗎？
