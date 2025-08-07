快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

聽新聞
0:00 / 0:00

王義川諷盧秀燕勘災化妝 王鴻薇向NCC檢舉：還能裝睡？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民進黨立委王義川在節目中討論台中市長盧秀燕勘災使用的化妝品粉底液大作文章，引發熱議。國民黨立委王鴻薇表示，這樣歧視女性及妨害風化的「政論節目」，她已具名向NCC檢舉該節目，NCC還能再裝睡嗎？圖取自王鴻薇臉書
民進黨立委王義川在節目中討論台中市長盧秀燕勘災使用的化妝品粉底液大作文章，引發熱議。國民黨立委王鴻薇表示，這樣歧視女性及妨害風化的「政論節目」，她已具名向NCC檢舉該節目，NCC還能再裝睡嗎？圖取自王鴻薇臉書

綠委王義川在節目中討論台中市長盧秀燕勘災使用的化妝品粉底液大作文章，引發熱議。國民黨立委王鴻薇表示，這樣歧視女性及妨害風化的「政論節目」，國家通訊傳播委員會（NCC）竟然以沒有人檢舉為由沒有動作，縱容綠媒；王鴻薇說， 她已具名向NCC檢舉該節目，NCC還能再裝睡嗎？

王鴻薇在臉書表示，NCC如果一定要有人檢舉才停止裝睡，現在檢舉來了，NCC不要再推拖拉。 

王鴻薇說，三立政論節目譏盧秀燕粉底液2400元，在5日節目中，主持人李正皓、王義川拿民進黨代理秘書何博文清淤照與盧秀燕勘災照對比，雙方嘲笑盧秀燕勘災過程整臉全妝，不化妝就是用「雅詩蘭黛粉持久粉底液」一瓶這麼小罐賣2400元。其中立委王義川在節目上還比出各種不雅動作嘲諷。

王鴻薇說，這樣歧視女性、年齡以及妨害風化的「政論節目」內容，已經引起國人公憤，沒想到NCC竟然以沒有人檢舉為由，到現在都沒有任何動作，政府機關這樣縱容綠媒，這樣的行徑更讓國人不能接受。

王鴻薇說，如果欠人檢舉，那就讓王鴻薇來，她已向NCC檢舉，政論節目中，拿女性政治人物化妝來訕笑。內容更有歧視女性與年齡狀況。涉嫌違反。廣播電視法第21條規定。NCC還能再裝睡嗎？

NCC 王鴻薇 盧秀燕 王義川 化妝品 國民黨 民進黨

延伸閱讀

影／王義川諷盧秀燕粉底液 廖偉翔酸：民進黨兩性平權只是虛偽假象

盧秀燕遭諷用2400元粉底液 李彥秀：只許王義川用萬元皮帶？

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 蔣萬安被這問題「考倒」

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

相關新聞

王義川諷盧秀燕勘災化妝 王鴻薇向NCC檢舉：還能裝睡？

綠委王義川在節目中討論台中市長盧秀燕勘災使用的化妝品粉底液大作文章，引發熱議。國民黨立委王鴻薇表示，這樣歧視女性及妨害風...

與盧秀燕「擺拍」？母無端遭綠側翼羞辱 羅智強怒批：賴清德帶頭掀仇恨

有綠色側翼粉專貼出台中市長盧秀燕勘災時抱著一名婦人畫面，質疑是「擺拍演員」，還問是「羅小強的誰？」暗指該名婦人是國民黨立...

盧秀燕訪澳拜訪新南威爾斯州議會 讚「跨黨派聯盟取得穩定多數」

台中市長盧秀燕5日晚間出訪澳洲，今天一早拜訪新南威爾斯州議會，會面上議院議長Ben Franklin、副議長Rod Ro...

王義川諷盧秀燕勘災化妝 民進黨性平部發聲：不要厭女的台派

台中市長盧秀燕勘災時底妝服貼不掉妝，被外界質疑作秀，民進黨立委王義川日前於政論節目上嘲諷說「（粉底液）一罐這麼小罐賣24...

救災政治學誰得分？高雄好感度六都最高 指向陳其邁跨縣市支援

丹娜絲颱風與後續雨勢重創西南部，救災政治學也引發各界關注，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分...

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

普發現金議題引發朝野攻防，外界關注行政院是否依立法院三對通過的「韌性特別條例」編列普發現金1萬元預算，或透過特別條例修正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。