小馬可仕關注台海和平 外交部：深化安全與多邊合作

中央社／ 台北7日電
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。 美聯社
菲律賓總統小馬可仕接受專訪表示，台海若爆發衝突，菲律賓無法置身事外。外交部發言人蕭光偉今天表示，將持續與菲律賓強化雙方安全與多邊合作夥伴關係。

台海局勢日益緊繃，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）接受印度媒體「第一郵報」（Firstpost）專訪時說，若中國與台灣爆發衝突，菲國「無法置身事外」。他並強調，需要建立聯盟來應對印度洋－太平洋區域的威脅。

外交部發言人蕭光偉下午表示，感謝小馬可仕關切區域和平穩定；誠如小馬可仕過去不斷強調的，台海和平穩定是優先要務，區域和平、安全與穩定關乎所有國家。外交部對小馬可仕再次表達對區域和平的高度關注，以及對人道價值之重視表示高度肯定與敬意。

蕭光偉說，外交部也將持續與菲國政府保持密切溝通與協調，確保在台菲國人民的安全與福祉，同時強化雙方在安全、雙邊與多邊合作及保僑護僑等領域的夥伴關係。

