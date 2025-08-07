立院外委會台美關稅機密會議 朝野爆口角

立法院外交及國防委員會今天就台美關稅談判舉行機密會議，邀請外交部與行政院經貿談判辦公室出示談判文件；國民黨立委徐巧芯不滿全程均為機密會議，未安排公開質詢時間，憤而在會議室外走廊開罵，稱自己在外委會一年多來從未碰過，她批召集委員、民進黨立委沈伯洋是秘密會議元凶，這就是現在的民進黨召委，厲害了。

民進黨立委王定宇反駁稱，外委會聽取海昌案的報告時，就是全程機密進行，這不是個案，可能是徐巧芯做立委還不夠久；另一位民進黨立委林楚茵也加入罵戰，沈伯洋批抗議行為是政治操作，雙方你來我往。

沈伯洋表示，徐巧芯咆哮是因為需要表演，這也凸顯徐巧芯對議事規則非常不熟悉；國人非常關注關稅議題，立法院要監督、行政院要談判，相輔相成，不分黨派。

沈伯洋指出，部分國民黨和民眾黨立委以應公開為由，連機密文件都沒看就離開，放棄監督的權利，讓他深感遺憾；今日秘密會議的目的是閱覽保密協議，所有委員都可以參加，但不得攜出，公開部分可另外安排。

國民黨立委黃仁已排定，下周四邀請外交部、經濟部、財政部、農業部和經貿辦官員，報告台美關稅並備質詢。

沈伯洋說，「我不太懂為何徐巧芯不斷咆哮說是黑箱、沒討論，機密會議不就是要討論？保密協議也不能放在走廊上給每個人參閱」。

徐巧芯在臉書回應，太多機密文件要看當然可以開機密會議，但過往大多數機密會議仍可以選擇公開質詢，過程不能提及機密會議討論內容，同時讓民眾有知的權利；但是今天完全沒有，全部黑箱，沒有選擇。

對於沈伯洋稱藍白放棄監督權利，徐巧芯說，她是第一個質詢的，資料看得清清楚楚，不要胡說八道。

