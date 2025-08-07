快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

獨／台積電2奈米洩密…工程師背景曝光 清大教授說重話：不意外

立院外委會台美關稅機密會議 朝野爆口角

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
立法院外交及國防委員會「秘密會議」今天邀請外交部、行政院經貿談判辦公室，為出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，並備質詢，國民黨立委徐巧芯簽到時質疑黑箱。記者胡經周／攝影【作者：胡經周，日期：2025-08-07，數位典藏序號：20250807101736177】
立法院外交及國防委員會「秘密會議」今天邀請外交部、行政院經貿談判辦公室，為出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，並備質詢，國民黨立委徐巧芯簽到時質疑黑箱。記者胡經周／攝影【作者：胡經周，日期：2025-08-07，數位典藏序號：20250807101736177】

立法院外交及國防委員會今天就台美關稅談判舉行機密會議，邀請外交部與行政院經貿談判辦公室出示談判文件；國民黨立委徐巧芯不滿全程均為機密會議，未安排公開質詢時間，憤而在會議室外走廊開罵，稱自己在外委會一年多來從未碰過，她批召集委員、民進黨立委沈伯洋是秘密會議元凶，這就是現在的民進黨召委，厲害了。

民進黨立委王定宇反駁稱，外委會聽取海昌案的報告時，就是全程機密進行，這不是個案，可能是徐巧芯做立委還不夠久；另一位民進黨立委林楚茵也加入罵戰，沈伯洋批抗議行為是政治操作，雙方你來我往。

沈伯洋表示，徐巧芯咆哮是因為需要表演，這也凸顯徐巧芯對議事規則非常不熟悉；國人非常關注關稅議題，立法院要監督、行政院要談判，相輔相成，不分黨派。

沈伯洋指出，部分國民黨和民眾黨立委以應公開為由，連機密文件都沒看就離開，放棄監督的權利，讓他深感遺憾；今日秘密會議的目的是閱覽保密協議，所有委員都可以參加，但不得攜出，公開部分可另外安排。

國民黨立委黃仁已排定，下周四邀請外交部、經濟部、財政部、農業部和經貿辦官員，報告台美關稅並備質詢。

沈伯洋說，「我不太懂為何徐巧芯不斷咆哮說是黑箱、沒討論，機密會議不就是要討論？保密協議也不能放在走廊上給每個人參閱」。

徐巧芯在臉書回應，太多機密文件要看當然可以開機密會議，但過往大多數機密會議仍可以選擇公開質詢，過程不能提及機密會議討論內容，同時讓民眾有知的權利；但是今天完全沒有，全部黑箱，沒有選擇。

對於沈伯洋稱藍白放棄監督權利，徐巧芯說，她是第一個質詢的，資料看得清清楚楚，不要胡說八道。

關稅 徐巧芯 沈伯洋 台美關係

延伸閱讀

影／徐巧芯嗆秘密會議是黑箱 綠委酸「立委做的不夠久」

沈伯洋變更議程密談關稅 黃國昌諷做樣子：原要去清境數牛羊

沈伯洋明突邀政院「機密會議」報告關稅 藍委批要公布了還黑箱

曹興誠：游盈隆請閉嘴 別學徐巧芯毒液亂噴沒好下場

相關新聞

20%對等關稅生效 趙少康：冷血政府還在卡特別預算

美國對我開徵20%關稅今中午生效，中廣前董事長趙少康表示，各國因應川普關稅大刀，各種救濟方案早就上路了，只有台灣還在拖拖...

川普再提台積電投資2000億美元 黃國昌：不是賴清德說的非紅供應鏈

有關美國總統川普今天表示，對於所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，儘管台積電仍有不確...

藍批立院秘密會議黑箱 吳思瑤：沒直播就不會開會？

立法院外交及國防委員會今進行「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，並採全程秘密會議模式進行，國民黨立委質疑，立法院...

立院外委會台美關稅機密會議 朝野爆口角

立法院外交及國防委員會今天就台美關稅談判舉行機密會議，邀請外交部與行政院經貿談判辦公室出示談判文件；國民黨立委徐巧芯不滿...

半導體稅率恐達100％？經貿辦：不影響談判策略 爭取最惠稅率

美國總統川普揚言對輸美晶片、半導體開徵100%關稅，但在美設廠可豁免。行政院經貿談判辦公室今天指出，這不影響談判策略及步...

台積電再投資2000億？中經院長揭川普數學邏輯：早知台灣不用這麼計較

美國總統川普近日宣布，對台灣祭出20%的暫時性稅率，另外也要對輸往美國半導體晶片課徵100%關稅，更稱台積電…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。