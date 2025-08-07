救災政治學誰得分？高雄好感度六都最高 指向陳其邁跨縣市支援

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中南部連日雨炸，全台救災聲量趨勢中，高雄市長陳其邁因跨區支援，使高雄好感度位居六都最高。資料照，圖／高市府提供)
丹娜絲颱風與後續雨勢重創西南部，救災政治學也引發各界關注，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析發現，台南市在丹娜絲颱風期間聲量居冠，但從六都好感度觀察，高雄市的正面聲量相對最多，顯示危機應對上的形象獲得更多肯定。

TPOC台灣議題研究中心指出，觀察6月1日至8月3日的救災議題聲量趨勢，首波聲量自6月16日開始起伏，當時黑熊學院推出定價1380元的防災盒引發爭議；第二波聲量始於7月初，由於丹娜絲颱風重創中南部，賴清德總統與副總統蕭美琴災後發言被放大檢視，引發爭議聲浪，使7月14日單日聲量飆升至4萬8099則。直到7月29日，賴清德宣布成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，引來4萬5457則聲量，一方面有民眾肯定中央強化救災力道，一方面則質疑這是罷免失利後的政治動作。

另觀察22縣市在救災議題的聲量表現，TPOC台灣議題研究中心指出，台南市以近8.9萬則居冠。聲量主要來自一名YouTuber拍攝鹽水災情紀錄影片，引發大量共鳴與轉傳，市長黃偉哲則呼籲民眾勿忽略清潔隊員的付出，不過網友發現影片內容未提及相關人員，也因此引發爭議與論戰。

嘉義縣作為重災區，聲量以近3萬居次，當地果園重建、民宅修復等議題受到媒體與民眾高度關注。聲量以2.8萬排在第三的台中市，則有市長盧秀燕在反罷免場合發言「我台中人還在幫你救災」引爆話題；高雄市、台北市、嘉義市與新北市的聲量也超過2萬則，主要集中於丹娜絲颱風期間的應變動員。

進一步觀察六都近兩個月的聲量好感度，高雄市好感度1.16最為亮眼，市長陳其邁積極支援嘉義災情的消息，獲得大量網友肯定，普遍認為在災難面前應展現「不分黨派、跨越顏色」的互助精神。此外，陳表示已向農業部爭取農損現金救助及低利貸款方案，也為他在社群中贏得不少好感。

反觀其他五都的好感度均低於1，顯示「負面聲浪多於正面支持」。雖然部分網友肯定縣市首長的防救災努力，但更多批評聚焦於災情處理不周、資源分配不均。更有討論轉向政黨對立，質疑作秀的聲音增多。

