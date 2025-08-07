普發1萬到手？政院：將依照三讀條例編列預算

外界高度關注是否要普發現金。行政院7日指出，除了產業支持方案會有所調整，其餘部分將依據三讀的條文編列預算。發言人李慧芝說明，有關因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例中的產業支持方案部分之後會再有所調整，但針對普發現金部分則是會依照三讀條文編列。

立法院日前三讀通過因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例，共匡列5,450億元，其中2,350億元將用以普發現金、1,500億元用於國土安全韌性、930億元為因應美國對等關稅新政的經濟支持方案、670億元作為社會支持，而撥補台電1,000億元則被刪除。

不過先前行政院長卓榮泰指出，預計本周將提將特別預算草案，將包括產業支持方案。然行政院原本今日院會議程有排入特別條例，但在今日早上又臨時變更議程，引發外界猜想。

對此，李慧芝表示，目前因為思考930億元的產業支持方案仍有需要調整的部分，因此韌性特別預算案今天才未列入議程，但其他條例規範內容不會有變動。此外針對產業支持方案部分，也從今日開始就可以開始申請。

至於有關普發現金部分，李慧芝說，除了產業支持方案後續還會有所調整，其餘部分將依據三讀的條文編列預算。媒體追問那是否意味普發現金就會發放，李回應，將按照三讀條例編列。

至於先前曾說要對韌性特別條例中違法違憲處提出釋憲，李慧芝表示，行政院會透過合法合憲管道，持續溝通努力。

