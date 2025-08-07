普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
發現金議題引發朝野攻防，外界關注行政院是否依立法院三對通過的「韌性特別條例」編列普發現金1萬元預算，或透過特別條例修正案加入「排富條款」。行政院今天強調，特別條例中，除了產業支持方案會有所調整，其餘將依三讀條文編列預算；這番話也被解讀普發現金確定不排富。

「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」經立法院三讀通過，總統公布。經費上限為5450億元，其中930億元為因應美國對等關稅新政的產業支持方案、1500億元用於國土安全韌性、670億元作為社會支持，並新增2350億元將用以普發現金，未納入1000億元台電撥補預算。

行政院會原訂今天討論韌性特別預算案，不過，美國總統川普稍早宣布將對輸美晶片、半導體開徵100%關稅，攸關普發現金、因應美國關稅產業支持方案的韌性特別預算案，就被行政院從表定議程中抽出，引發外界聯想。

行政院發言人李慧芝上午在行政院會後記者會上說明，目前是因為思考是否調整930億元產業支持方案，包括是否擴大適用範圍，今天才未列入討論議程中，但其他部分，會依照三讀特別條例編列特別預算，不會有變動。

媒體追問，這是否代表普發現金不會納入排富條款，確定會依條例內容編列2350億元用於發放1萬元。李慧芝重申，除了產業支持方案會思考調整，其他會按照三讀內容，編列特別預算。

至於行政院曾說要對韌性特別條例中違法違憲處提出釋憲，是否會有變動，李慧芝則說，會透過合法合憲管道，持續溝通努力。

美國 行政院 發現金 普發一萬 普發現金

